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    Filmlerden fırlamış gibi: Kendi kendine giyinen robotik kıyafet teknolojisi

    KAIST ve Stanford araştırmacıları, eller kullanılmadan yaklaşık 10 saniyede kıyafet giydirebilen yumuşak robotik sistem geliştirdi. Teknoloji, temiz odalar ve acil durum ekiplerini hedefliyor.

    İnsanların ellerini kullanmasına veya başka birinden yardım almasına gerek kalmadan kıyafet giymesini sağlayan yeni bir robotik teknoloji geliştirildi. Özellikle yarı iletken temiz odaları ve acil durum ekipleri gibi alanlar için geliştirilen sistem, yumuşak robotik yapısıyla dikkat çekiyor.

    Hareketsiz durmaya gerek yok

    Güney Kore'deki KAIST ile ABD'deki Stanford Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği sistem, kıyafetin içine yerleştirilen hava basıncıyla çalışan yumuşak ve esnek robotik "asma" yapıları temel alıyor. Basınç uygulandığında bu robotik yapı, bir sarmaşığın yüzeye tırmanmasına benzer şekilde ilerliyor ve kumaşı da beraberinde vücut boyunca yukarı taşıyor.

    Araştırmacının verdiği bilgilere göre robotik yapı, kıyafetin kumaşını içten dışa doğru katlayarak vücut boyunca yukarı taşıyor. Bu sayede yalnızca robotun ucu hareket ediyor, kıyafet ise vücudun şeklini takip ederek kademeli şekilde giydiriliyor. Tam bir koruyucu kıyafetin yaklaşık 10 saniyede giydirilebildiği belirtiliyor.

    Kendi kendine giyinen fütüristik robotik kıyafet teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Çalışmanın başyazarı Kim Nam Gyun, fikrin yağmur altında bisiklet sürerken aklına geldiğini söyledi. Bu aslında tüm bisiklet ve motosiklet sürücülerinin hayali. Zira aniden bastıran yağmur sırasında sürüşü bırakıp yağmurluğu giymek hem zahmetli hem de verimsiz.

    Araştırma ekibi, teknolojinin en önemli avantajlarından birinin kullanıcının tamamen hareketsiz kalmasını gerektirmemesi olduğunu vurguluyor. Ayrıca sistemin çalışması için karmaşık kontrol algoritmalarına ihtiyaç duyulmuyor. Araştırmacılara göre robot, dar boşluklardan geçebiliyor, bulunduğu ortamın şekline uyum sağlayabiliyor ve yüzey kaygan, yapışkan veya eğimli olsa bile hareketini sürdürebiliyor.

    Kendi kendine giyinen fütüristik robotik kıyafet teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, teknolojinin yaşlı ve engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra koruyucu kıyafetlerin hızlı şekilde giyilip çıkarılmasının kritik olduğu alanlarda da önemli avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

    Bu kapsamda sistemin, yarı iletken üretiminde kullanılan temiz odalarda çalışan personelin koruyucu kıyafetlerini daha hızlı giymesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca kişisel koruyucu ekipman kullanan itfaiye, arama kurtarma ve diğer acil durum ekipleri de teknolojinin potansiyel kullanım alanları arasında gösteriliyor. Araştırmacılar belirtememiş olsa da uzay kıyafetleri için de ciddi bir potansiyel var diyebiliriz.

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