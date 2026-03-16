Dünyanın ilk kendi kendini dengeleyen elektrikli motosikleti seri üretime girdi

Yeni modelin merkezinde OMOWAY’in “OMO-ROBOT” olarak adlandırdığı teknoloji platformu bulunuyor. Sensörler, yazılım ve donanımın birleşiminden oluşan bu sistem, motosikleti şirketin tanımıyla adeta “iki tekerlekli bir robota” dönüştürüyor. Görüntü tabanlı algılama, yüksek hızlı bilgi işlem ve fiziksel dengeleme teknolojileri sayesinde motosiklet, sürücünün tamamen kontrolüne bağlı kalmadan dengede kalabiliyor.
Uzay teknolojisinden gelen denge sistemi
OMO X’in en kritik bileşeni ise Control Moment Gyroscope (CMG) adı verilen yüksek hassasiyetli bir dengeleme sistemi. Genellikle uydular ve uzay araçlarında kullanılan bu teknoloji, açısal momentumun hızlı şekilde ayarlanmasını sağlayarak motosikletin dengesini aktif olarak koruyor. Bu sayede motosiklet çok düşük hızlarda veya tamamen dururken bile kendi başına dengede durabiliyor.
OMOWAY’e göre sistem, motosikletin ağırlığını dengelemeyi kolaylaştırarak hem güvenliği artırıyor hem de deneyimsiz kullanıcıların sürüşe daha rahat başlamasını sağlayabilir.
OMO X henüz piyasaya çıkmadan önce 2026 iF Design Award ödülünü kazanarak tasarım alanında da dikkat çekti. Şirket, motosikletin denge kabiliyetini göstermek için ilginç bir demo da sergiledi. Tanıtım sırasında motosiklet, bir tahterevalli düzeneği üzerinde kendi kendini dengede tutmayı başardı.
İlk olarak Endonezya’da satışa çıkacak
OMOWAY küresel lansmana hemen başlamayı planlamıyor. Şirket, ön siparişleri Nisan 2026 sonunda Endonezya’da açacak. Resmi pazar lansmanı ise Mayıs 2026’da Jakarta’da gerçekleştirilecek.
Fiyat ve teknik özelliklerin tamamı henüz açıklanmış değil. Ancak şirket, Jakarta, Bandung, Surabaya ve Bali dahil olmak üzere ülke genelinde 100’den fazla satış noktasına ulaşmayı hedeflediğini belirtiyor.
Kendini dengeleyen motosiklet konsepti daha önce birçok üretici tarafından gösterilmişti ancak bu projeler genellikle prototip aşamasında kalmıştı. Eğer OMOWAY bu teknolojiyi gerçekten seri üretim seviyesinde sunabilirse, motosiklet tasarımında önemli bir değişimin başlangıcı olabilir.Kaynakça https://electrek.co/2026/03/16/the-worlds-first-self-balancing-electric-motorcycle-is-now-entering-production/ https://www.omoway.com/en/omo-x
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur