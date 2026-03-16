    Dünyanın ilk kendi kendini dengeleyen elektrikli motosikleti seri üretime girdi

    Elektrikli motosiklet girişimi OMOWAY, dünyanın ilk seri üretim kendini dengeleyebilen elektrikli motosikletini duyurdu ve aracın üretim hattına girdiğini açıkladı.

    Elektrikli motosiklet girişimi OMOWAY, iki tekerlekli ulaşımın en büyük sorunlarından olan denge problemini çözmeyi hedefleyen yeni modeli OMO X’i resmi olarak tanıttı. Şirket, OMO X’in dünyanın ilk seri üretim kendini dengeleyebilen elektrikli motosikleti olduğunu ve üretim hattına girdiğini duyurdu.

    Yeni modelin merkezinde OMOWAY’in “OMO-ROBOT” olarak adlandırdığı teknoloji platformu bulunuyor. Sensörler, yazılım ve donanımın birleşiminden oluşan bu sistem, motosikleti şirketin tanımıyla adeta “iki tekerlekli bir robota” dönüştürüyor. Görüntü tabanlı algılama, yüksek hızlı bilgi işlem ve fiziksel dengeleme teknolojileri sayesinde motosiklet, sürücünün tamamen kontrolüne bağlı kalmadan dengede kalabiliyor.

    Uzay teknolojisinden gelen denge sistemi

    OMO X’in en kritik bileşeni ise Control Moment Gyroscope (CMG) adı verilen yüksek hassasiyetli bir dengeleme sistemi. Genellikle uydular ve uzay araçlarında kullanılan bu teknoloji, açısal momentumun hızlı şekilde ayarlanmasını sağlayarak motosikletin dengesini aktif olarak koruyor. Bu sayede motosiklet çok düşük hızlarda veya tamamen dururken bile kendi başına dengede durabiliyor.

    OMOWAY’e göre sistem, motosikletin ağırlığını dengelemeyi kolaylaştırarak hem güvenliği artırıyor hem de deneyimsiz kullanıcıların sürüşe daha rahat başlamasını sağlayabilir.

    OMO X yalnızca denge sistemiyle değil, aynı zamanda kapsamlı bir aktif güvenlik paketiyle de dikkat çekiyor. Bu özellikler arasında ıslak zeminde kaymayı önleme, viraj alma desteği ve acil durumlarda engellerden kaçınma gibi sistemler yer alıyor. Bu özellikler motosikletin sensörleri ve dahili işlemcileri tarafından sürekli analiz edilen sürüş verilerine dayanarak milisaniyeler içinde devreye giriyor.

    OMO X henüz piyasaya çıkmadan önce 2026 iF Design Award ödülünü kazanarak tasarım alanında da dikkat çekti. Şirket, motosikletin denge kabiliyetini göstermek için ilginç bir demo da sergiledi. Tanıtım sırasında motosiklet, bir tahterevalli düzeneği üzerinde kendi kendini dengede tutmayı başardı.

    İlk olarak Endonezya’da satışa çıkacak

    OMOWAY küresel lansmana hemen başlamayı planlamıyor. Şirket, ön siparişleri Nisan 2026 sonunda Endonezya’da açacak. Resmi pazar lansmanı ise Mayıs 2026’da Jakarta’da gerçekleştirilecek.

    Fiyat ve teknik özelliklerin tamamı henüz açıklanmış değil. Ancak şirket, Jakarta, Bandung, Surabaya ve Bali dahil olmak üzere ülke genelinde 100’den fazla satış noktasına ulaşmayı hedeflediğini belirtiyor.

    OMOWAY ayrıca Mobility One adlı yeni bir ürününü de tanıttı. Bu cihaz, OMO X’te kullanılan dengeleme ve otonom teknoloji platformunu temel alan çok amaçlı tekerlekli bir robot. Şirket, bu platformun gelecekte lojistik ve hizmet sektöründe kullanılabilecek farklı araçlara uyarlanabileceğini söylüyor.

    Kendini dengeleyen motosiklet konsepti daha önce birçok üretici tarafından gösterilmişti ancak bu projeler genellikle prototip aşamasında kalmıştı. Eğer OMOWAY bu teknolojiyi gerçekten seri üretim seviyesinde sunabilirse, motosiklet tasarımında önemli bir değişimin başlangıcı olabilir.

