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    Kendi kendini iyileştiren, 30 yıl ömre sahip soyum iyon batarya sistemi!

    CATL, tanıttığı yeni Tener Sodium-Ion enerji depolama sistemiyle 15 bin şarj döngüsü, 30 yıla varan kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca sistem, kendi kendini iyileştirme özelliğine sahip.

    Kendi kendini iyileştiren, 30 yıl ömre sahip soyum iyon batarya! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL, Almanya'da düzenlediği etkinlikte yeni nesil Tener Sodium-Ion enerji depolama sistemini tanıttı. Şirket, yeni çözümün enerji depolama sektöründe esneklik, operasyonel kararlılık ve uzun vadeli maliyet verimliliği sağlayacağını aktardı. Tamamen modüler yapıya sahip sistem, hem teknik özellikleri hem de uzun kullanım ömrüyle dikkat çekiyor.

    15 bin döngülük kullanım ömrü

    Tener Sodium-Ion, 30 MWh'nin üzerinde nominal enerji kapasitesi sunan modüler bir mimari kullanıyor. Her bir modülün ağırlığı 42 tonun altında tutulurken 1 GWh kapasiteli bir enerji depolama sahası yalnızca 34 modül kullanılarak kurulabiliyor.

    CATL'nin paylaştığı verilere göre sistem, 25°C ortam sıcaklığında 15.000 şarj-deşarj döngüsüne ulaşabiliyor. Yüzde 70 Sağlık Durumu (State of Health - SOH) kriteri esas alındığında ise sistemin 25 ila 30 yıl boyunca kullanılabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

    Kendi kendini iyileştiren, 30 yıl ömre sahip soyum iyon batarya! Tam Boyutta Gör
    Şirketin geliştirdiği dipol geniş sıcaklık teknolojisi, sistemin düşük ve yüksek sıcaklıklarda performansını korumasını sağlıyor. Buna göre batarya, -20°C'de kapasitesinin yüzde 92'den fazlasını muhafaza edebiliyor. Ayrıca 45°C ortam sıcaklığında ek yalıtım veya zorunlu soğutma gerektirmeden 10 binden fazla döngü gerçekleştirebiliyor.

    Güvenlik tarafında da önemli iyileştirmeler sunan sistem, hücre genleşme kuvvetini yüzde 40, gaz oluşumunu ise yüzde 35 azaltıyor. Olası bir termal kaçak durumunda yüzey sıcaklığının yaklaşık 200°C seviyesinde kaldığı ifade ediliyor. Bu değer lityum iyon bataryalara kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha düşük. Şirket ayrıca sistemin aşırı koşullarda yangın ve patlamaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandığını vurguluyor.

    Daha verimli, daha sessiz ve daha akıllı

    Kendi kendini iyileştiren, 30 yıl ömre sahip soyum iyon batarya! Tam Boyutta Gör
    Enerji verimliliğini artırmak amacıyla geliştirilen üstten havalandırma tasarımı ve yüksek verimli sıvı soğutma sistemi, enerji depolama ünitesinin kendi tüketimini sektör ortalaması olan yüzde 2 seviyesinden yüzde 1'e düşürüyor.

    Gürültü seviyesi ise 65 dB olarak belirtiliyor. Bu değer, geleneksel enerji depolama ekipmanlarına göre 10 dB daha düşük. Ek olarak sistem, milisaniye seviyesinde kendi kendini iyileştirme özelliğine de sahip. Olası bir arıza durumunda problemli bölgeyi izole ederek etkilenmeyen alanlara 350 milisaniye içinde yeniden enerji sağlayabiliyor.

    Seri üretim başladı, küresel dağıtım 2027'de

    CATL, sodyum iyon bataryalar için anot ve katot malzemelerini kapsayan eksiksiz bir tedarik zinciri oluşturduğunu ve seri üretim altyapısını hazır hale getirdiğini açıkladı. Şirket, Fuding tesisinde 40 GWh üretim kapasitesi oluştururken Jining'de ilave 160 GWh kapasite kurmayı planlıyor.

    Yeni Tener Sodium-Ion sistemi, mevcut lityum iyon enerji depolama platformlarıyla uyumlu çalışacak şekilde geliştirildiği için mevcut tesislere ek tasarım değişikliği gerektirmeden entegre edilebiliyor.

    CATL, sistemin Çin'deki ilk teslimatlarına Eylül 2026'da başlamayı planlıyor. Şirket, yıl sonuna kadar 1 GWh sevkiyat gerçekleştirmeyi hedeflerken küresel pazara açılımın ise 2027 yılında başlayacağını duyurdu.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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