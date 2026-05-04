Kendi kendini yok edebilen ‘canlı plastik’ geliştirdi

Kontrol edilebilir plastik
Geleneksel plastiklerin doğada yüzlerce yıl bozulmadan kalması ciddi çevresel sorunlara neden oluyor. Araştırma ekibi, bu sorunu tersine çevirmeyi hedefleyerek plastiklerin dayanıklılığını sabit bir özellik olmaktan çıkarıp programlanabilir bir yapıya dönüştürdü.
Çalışmanın yazarlarından Zhuojun Dai, bu yaklaşımın temel motivasyonunu “Geleneksel plastiklerin yüzyıllar boyunca kalıcı olduğu, ancak ambalaj gibi birçok uygulamanın kısa ömürlü olduğu gerçeği, şu soruyu gündeme getirdi: Malzemenin yaşam döngüsüne doğrudan bozunmayı dahil edebilir miyiz?” sözleriyle açıklıyor.
Bu iş birliği sayesinde plastik, yalnızca altı gün içinde tamamen çözünüyor. Üstelik süreç boyunca mikroplastik oluşumu gözlemlenmiyor, bu da teknolojiyi mevcut çözümlerden ayıran kritik bir avantaj olarak öne çıkıyor.
Giyilebilir elektroniklerde başarıyla test edildi
Ancak sistem, belirli bir tetikleyiciyle aktive edilebiliyor. Yaklaşık 50 derece sıcaklıktaki besin çözeltisi eklendiğinde sporlar aktif hale geçiyor ve enzim üretimi başlıyor. Bu süreç, plastiğin tamamen çözünmesiyle sonuçlanıyor.
Bu elektrot, kullanım sürecinde beklenen performansı gösterirken deney sonunda tamamen parçalanarak ortadan kayboldu. Yapılan ölçümlerde cihazın iki hafta içinde tamamen yok olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, bu teknolojinin özellikle tek kullanımlık plastiklerin yol açtığı çevresel yükü azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Çalışma şu an yalnızca belirli bir polimer türü üzerinde gerçekleştirilmiş olsa da aynı yaklaşımın farklı plastik türlerine de uygulanabileceği ifade ediliyor. Gelecek aşamada ise sistemin su ortamında aktive edilebilmesi hedefleniyor.