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    Sosyal medyada kendine hakaret ettirip tazminat isteyenlere yargı freni

    Sosyal medyadaki paylaşımlarla kendisine hakaret edilmesini sağlayarak tazminat talep edenlerle ilgili dikkat çeken bir karar verildi. Kararda, şikayet hakkının kötüye kullanılamayacağı vurgulandı.

    Kendine hakaret ettirip tazminat isteyenlere yargıdan fren Tam Boyutta Gör

    Sosyal medyada tartışmayı bilinçli şekilde büyüterek karşı tarafın hakaret etmesini sağlayan ve ardından bu ifadeler üzerinden tazminat davası açan kişilerle ilgili dikkat çeken bir karar verildi. Yargı, kişinin kendi oluşturduğu haksız durumdan menfaat sağlayamayacağına hükmetti.

    “Kendi yarattığı haksız durumdan menfaat elde edemez”

    Bazı sosyal medya kullanıcılarının bilinçli ve kışkırtıcı paylaşımlarla karşı tarafı hakarete yönlendirdiği, sonrasında ise kullanılan küfür ve hakaret ifadelerini gerekçe göstererek şikayetçi olduğu belirlendi. Bu yöntemin bazı kişiler tarafından tekrarlanarak maddi kazanç elde etme aracına dönüştürüldüğü aktarıldı.

    Ankara'da yaşayan bir kişinin de benzer şekilde çok sayıda dosyada davacı veya müşteki olarak yer aldığı tespit edildi. Söz konusu kişinin sosyal medya paylaşımlarıyla hakarete zemin hazırladığı ve ardından hukuki süreç başlattığı değerlendirildi.

    Benzer şikayetlerin artması üzerine verilen kararda dürüstlük ilkesi vurgulandı. Kararda, “Hiç kimse kendi yarattığı haksız durumdan menfaat elde edemez” denildi.

    Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken kanunun tanıdığı şikayet hakkının kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunamayacağı belirtildi.

    Karar, sosyal medyada hakaret edilmesini kasıtlı şekilde tetikleyerek sonrasında tazminat yoluyla kazanç sağlamaya çalışan kişilere ilişkin dosyalarda emsal oluşturabilecek nitelikte. Bu olaylar başta X (Twitter) olmak üzere Facebook ve Instagram’da sıkça yaşanıyordu.

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