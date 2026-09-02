Rusya'da bir robot kendisini iten insana saldırdı; Olayın videosu tartışma yarattı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ ve robotik alanında eş zamanlı yaşanan atılımlar sayesinde bilim-kurgunun ötesine geçip gerçekliğimizin bir parçası hâline gelen insansı robotlar, bugün daha çok üretim tesislerinde çalıştırılacak şekilde tasarlanıyor olsalar da yavaş yavaş gündelik hayata da entegre ediliyorlar. Örneğin Çin'in bazı bölgelerinde çeşitli görevler üstleniyorlar ya da ABD'de bir mağazada sergilenebiliyorlar. Ancak robotların artık insanlarla bu kadar yakın temas içinde olması, bazı tuhaf olayların da yaşanmasına sebep oluyor. Bunun son örneği Rusya'da yaşandı.

Bu hafta sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Rusya'da bir teknoloji mağazasında sergilenen insansı robotun (Çinli Unitreet firması tarafından üretilen bir Unitree G1), müşteri olduğu söylenen biri tarafından itildiği görülüyor. Bunun üzerine dövüş pozisyonu alan robot, kendisini iten insana doğru tekme atar gibi hamle yapıyor. Orada bulunan diğer kişiler robota müdahale ederken, robotun bir yandan saldırmaya çalıştığı anlar, tuhaf ve pek çok kişiye göre korkutucu bir tablo ortaya çıkarıyor.

Videonun Yayılması Robotların Güvenliğine Dair Tartışmaları Alevlendirdi

Nitekim bu videonun sosyal medyada hızla yayılması üzerine pek çok kişi robotların arz edebileceği risk hakkında endişelerini dile getirmeye başladı. Söz konusu olaya konu olan insansı robot görece küçük ve "zararsız" bir model olsa da çok daha büyük bir modelin benzer bir arıza yaşaması hâlinde ortaya çıkabilecek sonuçlar çok daha ürkütücü olabilir.

Elbette bu olayın detayları henüz netleşmiş değil. Videoyu paylaşan kişiler olayı bu şekilde tarif ediyor ve bu yaşananların ardından robotu kapatmak zorunda kaldıklarını söylüyor olsa da bunun bir kurgu, bir mizansen olabileceği gerçeğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Öte yandan mağazada sergilenen robotun daha önce bir dövüş müsabakasında kullanılacak şekilde proglanmış olabileceğini düşünenler de bulunuyor. Ancak arkasındaki gerekçeler ne olursa olsun bu tarz vakaların yaşanması, insansı robotları insanlarla yan yana getirme konusunda belki de bu kadar aceleci davranmamız gerektiği konusunda bir uyarı olarak karşımızda duruyor.

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Kendisini iten müşteriye saldıran insansı robot tartışma yarattı

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