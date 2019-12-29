Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi olduğunu iddia eden şahıs, 3 milyar dolarlık BTC'ye erişim için mücadele ettiğini söyledi

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Craig Wright son zamanlarda bir mahkeme tarafından eski iş ortağının ailesine milyarlarca dolarlık BTC kaybetti.

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Ancak Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Bloomberg'e, BTC'ye erişmesine ve hangi coinleri bölmek zorunda kalacağının belirlemesine yardımcı olacak gerçek bilginin geleceğinden emin olamayacağını söylüyor.

Bu yılın başlarında, ABD Sulh Hakimi Bruce Reinhart, merhum Dave Kleiman'ın, Wright'ın 2009-2013 yılları arasında madencilikle çıkartıldığı iddia edilen Bitcoin'in en az yarısına sahip olduğuna karar verdi. Wright'a, o sırada BTC varlıklarının yarısını Kleiman mülküne bırakması emredildi.

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Hakim ayrıca Wright'ın, Kleiman’ın madencilikle çıkarılan kripto para birimi bölümüne ilişkin yasal bir iddiası olmadığını belirtti.

BTC varlıklarının toplamının her bir yarısı yaklaşık 4 milyar dolar değerinde; ancak, Bitcoin'in fiyatı o zamandan beri önemli ölçüde düştü.



https://dailyhodl.com/2019/12/28/self-proclaimed-satoshi-claims-hes-struggling-to-access-3-billion-in-bitcoin-btc/