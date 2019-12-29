Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi olduğunu iddia eden şahıs, 3 milyar dolarlık BTC'ye erişim için mücadele ettiğini söyledi

Craig Wright son zamanlarda bir mahkeme tarafından eski iş ortağının ailesine milyarlarca dolarlık BTC kaybetti.
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Ancak Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Bloomberg'e, BTC'ye erişmesine ve hangi coinleri bölmek zorunda kalacağının belirlemesine yardımcı olacak gerçek bilginin geleceğinden emin olamayacağını söylüyor.
Bu yılın başlarında, ABD Sulh Hakimi Bruce Reinhart, merhum Dave Kleiman'ın, Wright'ın 2009-2013 yılları arasında madencilikle çıkartıldığı iddia edilen Bitcoin'in en az yarısına sahip olduğuna karar verdi. Wright'a, o sırada BTC varlıklarının yarısını Kleiman mülküne bırakması emredildi.
Hakim ayrıca Wright'ın, Kleiman’ın madencilikle çıkarılan kripto para birimi bölümüne ilişkin yasal bir iddiası olmadığını belirtti.
BTC varlıklarının toplamının her bir yarısı yaklaşık 4 milyar dolar değerinde; ancak, Bitcoin'in fiyatı o zamandan beri önemli ölçüde düştü.
https://dailyhodl.com/2019/12/28/self-proclaimed-satoshi-claims-hes-struggling-to-access-3-billion-in-bitcoin-btc/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu editorun tum haberleri google ceviri-kopyala yapistir. hepsi:D
Digerlerinin, cogunlukla goruyorum Engadget.com adresinden felan arada sikistiyiyorlar bir-iki tane :D
donanimhaberdolandirilicigi.com :D
Kendini ilan eden Bitcoin (BTC) mucidi Craig Wright, 3 milyar dolarlık Bitcoin'e erişmek için gereken bilgiye sahip olup olmayacağından veya ne zaman sahip olacağından emin olmadığını söylüyor.
Wright son zamanlarda bir mahkeme tarafından eski iş ortağının ailesine milyarlarca dolarlık BTC kaybetti.
Ancak Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Bloomberg'e, BTC'ye erişmesine ve hangi paraları bölmek zorunda kalacağını belirlemesine yardımcı olacak “gerçekte bilginin geleceğinden emin olamayacağını” söylüyor.
Bu yılın başlarında, ABD Hakimi Hakimi Bruce Reinhart, merhum Dave Kleiman'ın Wright'ın 2009-2013 yılları arasında mayınladığı iddia edilen Bitcoin'in en az yarısına sahip olduğuna karar verdi. Wright'a o sırada BTC varlıklarının yarısını Kleiman mülküne bırakması emredildi.
Hakim ayrıca Wright'ın Kleiman’ın mayınlı kripto para birimi kısmına ilişkin yasal bir iddiası olmadığını belirtmişti.
BTC varlıklarının toplamının her bir yarısı yaklaşık 4 milyar dolar değerinde; ancak, Bitcoin'in fiyatı o zamandan beri önemli ölçüde düştü.
haber metni
Kendinisini açığa çıkaran Bitcoin'in mucidi Craig Wright, 3 milyar dolarlık Bitcoin'e erişmek için gereken bilgiye sahip olup olmayacağından veya ne zaman sahip olacağından emin olmadığını söylüyor.
Craig Wright son zamanlarda bir mahkeme tarafından eski iş ortağının ailesine milyarlarca dolarlık BTC kaybetti.
Ancak Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Bloomberg'e, BTC'ye erişmesine ve hangi coinleri bölmek zorunda kalacağının belirlemesine yardımcı olacak gerçek bilginin geleceğinden emin olamayacağını söylüyor.
Bu yılın başlarında, ABD Sulh Hakimi Bruce Reinhart, merhum Dave Kleiman'ın, Wright'ın 2009-2013 yılları arasında madencilikle çıkartıldığı iddia edilen Bitcoin'in en az yarısına sahip olduğuna karar verdi. Wright'a, o sırada BTC varlıklarının yarısını Kleiman mülküne bırakması emredildi.
Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi olduğunu iddia eden şahıs, 3 milyar dolarlık BTC'ye erişim için mücadele ettiğini söylediTam Boyutta Gör
Hakim ayrıca Wright'ın, Kleiman’ın madencilikle çıkarılan kripto para birimi bölümüne ilişkin yasal bir iddiası olmadığını belirtti.
BTC varlıklarının toplamının her bir yarısı yaklaşık 4 milyar dolar değerinde; ancak, Bitcoin'in fiyatı o zamandan beri önemli ölçüde düştü.