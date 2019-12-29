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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi olduğunu iddia eden şahıs, 3 milyar dolarlık BTC'ye erişim için mücadele ettiğini söyledi

    Kendinisini açığa çıkaran Bitcoin'in mucidi Craig Wright, 3 milyar dolarlık Bitcoin'e erişmek için gereken bilgiye sahip olup olmayacağından veya ne zaman sahip olacağından emin olmadığını söylüyor.
    1 sa.
    763
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    5
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi olduğunu iddia eden şahıs, 3 milyar dolarlık BTC'ye erişim için mücadele ettiğini söyledi
    Tam Boyutta Gör

    Craig Wright son zamanlarda bir mahkeme tarafından eski iş ortağının ailesine milyarlarca dolarlık BTC kaybetti.

    Ayrıca Bkz. "Bahamalar Merkez Bankası Dijital Dolar'ı tanıttı"

    Ancak Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Bloomberg'e, BTC'ye erişmesine ve hangi coinleri bölmek zorunda kalacağının belirlemesine yardımcı olacak gerçek bilginin geleceğinden emin olamayacağını söylüyor.

    Bu yılın başlarında, ABD Sulh Hakimi Bruce Reinhart, merhum Dave Kleiman'ın, Wright'ın 2009-2013 yılları arasında madencilikle çıkartıldığı iddia edilen Bitcoin'in en az yarısına sahip olduğuna karar verdi. Wright'a, o sırada BTC varlıklarının yarısını Kleiman mülküne bırakması emredildi.

    Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi olduğunu iddia eden şahıs, 3 milyar dolarlık BTC'ye erişim için mücadele ettiğini söyledi
    Tam Boyutta Gör

    Hakim ayrıca Wright'ın, Kleiman’ın madencilikle çıkarılan kripto para birimi bölümüne ilişkin yasal bir iddiası olmadığını belirtti.

    BTC varlıklarının toplamının her bir yarısı yaklaşık 4 milyar dolar değerinde; ancak, Bitcoin'in fiyatı o zamandan beri önemli ölçüde düştü.
     



    https://dailyhodl.com/2019/12/28/self-proclaimed-satoshi-claims-hes-struggling-to-access-3-billion-in-bitcoin-btc/ Yorum Yaz
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    sahoron 54 dk. en beğenilen
    Haha bu ne? Okurken beynim patladi, anlam bozukları sebebiyle. En sonda verilen kaynaga baktım, haberin asli nedir diye, bakmaz olaydım :D Editor resmen google ceviri ile kelimesi kelimesine çevirip, buraya koymuş :D Ne bicim adamlarsiniz yahu, en azından insan bir defa okur, google ceviri ile yapılan yanlislari düzeltir. :D :D Burada yabancı sitelerden google ceviri ile yaptiginiz haberlerle iyi para goturuyorsunuz ha :D
    Haha bu ne? Okurken beynim patladi, anlam bozukları sebebiyle. En sonda verilen kaynaga baktım, haberin asli nedir diye, bakmaz olaydım :D Editor resmen google ...
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    Yanıtla +7
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    Amd64x2 15 dk.
    Google translate cok gelisti kabul ama sizinde biraz gayret gostermeniz gerekmiyor mu?
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    -Lanaya- 23 dk.
    Bu donanimhaber e, haber yapabilmesini bilen bir Editör ne zaman gelecek acaba?
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    sahoron 28 dk.
    Haha donanimhaberdolandiriciligi.com daha iyi olurdu. Can Korkmaz adli editorun gecmis haberlerine baktım, hepsi dailyhold.com adresinden kelimesi kelimesine kopyala yapistir, google ceviri ile yapilan haberler :D

    Bu editorun tum haberleri google ceviri-kopyala yapistir. hepsi:D
    Digerlerinin, cogunlukla goruyorum Engadget.com adresinden felan arada sikistiyiyorlar bir-iki tane :D

    donanimhaberdolandirilicigi.com :D
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    insanderili 39 dk.
    kaynaktan google çeviri
    Kendini ilan eden Bitcoin (BTC) mucidi Craig Wright, 3 milyar dolarlık Bitcoin'e erişmek için gereken bilgiye sahip olup olmayacağından veya ne zaman sahip olacağından emin olmadığını söylüyor.

    Wright son zamanlarda bir mahkeme tarafından eski iş ortağının ailesine milyarlarca dolarlık BTC kaybetti.

    Ancak Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Bloomberg'e, BTC'ye erişmesine ve hangi paraları bölmek zorunda kalacağını belirlemesine yardımcı olacak “gerçekte bilginin geleceğinden emin olamayacağını” söylüyor.

    Bu yılın başlarında, ABD Hakimi Hakimi Bruce Reinhart, merhum Dave Kleiman'ın Wright'ın 2009-2013 yılları arasında mayınladığı iddia edilen Bitcoin'in en az yarısına sahip olduğuna karar verdi. Wright'a o sırada BTC varlıklarının yarısını Kleiman mülküne bırakması emredildi.

    Hakim ayrıca Wright'ın Kleiman’ın mayınlı kripto para birimi kısmına ilişkin yasal bir iddiası olmadığını belirtmişti.

    BTC varlıklarının toplamının her bir yarısı yaklaşık 4 milyar dolar değerinde; ancak, Bitcoin'in fiyatı o zamandan beri önemli ölçüde düştü.

    haber metni
    Kendinisini açığa çıkaran Bitcoin'in mucidi Craig Wright, 3 milyar dolarlık Bitcoin'e erişmek için gereken bilgiye sahip olup olmayacağından veya ne zaman sahip olacağından emin olmadığını söylüyor.

    Craig Wright son zamanlarda bir mahkeme tarafından eski iş ortağının ailesine milyarlarca dolarlık BTC kaybetti.

    Ancak Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Bloomberg'e, BTC'ye erişmesine ve hangi coinleri bölmek zorunda kalacağının belirlemesine yardımcı olacak gerçek bilginin geleceğinden emin olamayacağını söylüyor.

    Bu yılın başlarında, ABD Sulh Hakimi Bruce Reinhart, merhum Dave Kleiman'ın, Wright'ın 2009-2013 yılları arasında madencilikle çıkartıldığı iddia edilen Bitcoin'in en az yarısına sahip olduğuna karar verdi. Wright'a, o sırada BTC varlıklarının yarısını Kleiman mülküne bırakması emredildi.

    Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi olduğunu iddia eden şahıs, 3 milyar dolarlık BTC'ye erişim için mücadele ettiğini söylediTam Boyutta Gör
    Hakim ayrıca Wright'ın, Kleiman’ın madencilikle çıkarılan kripto para birimi bölümüne ilişkin yasal bir iddiası olmadığını belirtti.

    BTC varlıklarının toplamının her bir yarısı yaklaşık 4 milyar dolar değerinde; ancak, Bitcoin'in fiyatı o zamandan beri önemli ölçüde düştü.
    Yanıtla +1
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    sahoron 54 dk. en beğenilen
    Haha bu ne? Okurken beynim patladi, anlam bozukları sebebiyle. En sonda verilen kaynaga baktım, haberin asli nedir diye, bakmaz olaydım :D Editor resmen google ceviri ile kelimesi kelimesine çevirip, buraya koymuş :D Ne bicim adamlarsiniz yahu, en azından insan bir defa okur, google ceviri ile yapılan yanlislari düzeltir. :D :D Burada yabancı sitelerden google ceviri ile yaptiginiz haberlerle iyi para goturuyorsunuz ha :D
    Yanıtla +7
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