Kenevirin ağrı üzerindeki etkileri bilimsel dergilerde yayımlandı

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Uzun zamandır cannabis yani kenevir bitkisinin, etkili bir ağrı kesici olduğuyla ilgili süregelen bir düşünce olmasına karşın, bu konu hakkında bilim camiası hala konsensus sağlamış değil. Üstelik geçen yıllarda yapılmış birçok araştırma da birbiriyle çelişkili durumda bulunuyor. Washington State University kurumu ise kenevirin, migren gibi ağır baş ağrısı durumlarını hafiflettiğiyle ilgili anlamlı kanıtlara ulaşmasına karşın ana sorun hala devam ediyor.

Bilim insanları niçin kenevirin ağrıyı azaltıp azaltmadığıyla ilgili araştırma yaparken sürekli birbirleriyle çelişiyor ve bu denli uyumsuz sonuçlara ulaşıyor ?

Washington State University

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Tıbbi olarak kenevir kullanan her 3 kişiden 1'inin keneviri baş ağrısı ve migren şikayetleri için kullandığı bildirilmekle birlikte kenevir tedavisinin etkisini gerçek zamanlı olarak inceleyen araştırma sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu durum sebebiyle Washington State University kurumu araştırmacıları özellikle; tütün gibi sarılıp içilen kenevirin, migren ve baş ağrısı üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmanın baş ismi Carrie Cuttler; birçok kişinin baş ağrısı ve migren için kenevir kullandığını ancak buna karşın çok az sayıda çalışma olduğunu, ekibin de bu amaçla bu çalışma üzerine yoğunlaştığını belirtiyor.

Ekibin yaptığı araştırma Strainprint adlı uygulama tarafından toplanan verilerin analizi ile yapıldı. Kanada bölgesinde kullanılan uygulama ile hastaların, farklı suşlarda kenevir kullanımına bağlı gösterdiği semptomlar takip edildi. Uygulama sayesinde hastalar baş ağrılarının derecelerini bildirdi ve ağrının gidişatını kenevir kullanımından önce ve sonra olmak üzere takip etti. Klinisyenler de kullanılan kenevirin ettiklerini gerçek zamanlı olarak takip etti ve kenevirin farklı suşlarında farklı oranlarda bulunan THC ve CBD seviyelerinin tedaviye olan etkisini gözlemledi.

Araştırma 2000 kişinin kenevir kullanımını içeriyor

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Araştırma ekibi bağ ağrısı ve migren tedavisi için kenevir kullanan yaklaşık 2000 kişinin verilerini topladı. Toplanan verilerin sayısının ise 20.000 oturumu kapsadığı yani diğer bir deyişle yaklaşık 20.000 defa tedavi amaçlı kenevir kullanımını içerdiği bildiriliyor.

Oturumların yaklaşık %90'ında kenevir kullanımı sonrası baş ağrısının veya migren şiddetinin azaldığı belirtiliyor. Yine hem baş ağrısında hem de migren şiddetinde azalma ise yaklaşık %50 olarak tanımlanıyor yani 20.000 oturumun yaklaşık 10.000'inde hem baş ağrısında hem de migren şiddetinde belirgin bir azalma belirtiliyor.

Ayrıca araştırma ilginç bir bulguya da işaret ediyor. Verilere göre ''cannabis'' kullanan kişilerin zaman içinde bu kullanımı artırdığı ve bu durumun kenevire karşı tolerans gelişimine yol açabileceği tespit edildi.

Kenevirin tedavi edici etkisinin ise farklı suşlara ve farklı miktarlarda THC veya CBD içeren kenevir türleri arasında farklılık göstermediği belirlendi.

Eski araştırmalar çelişkilere sebebiyet vermişti

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Geçen sene The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmada, 4 yıl boyunca 1500 kenevir kullanıcısının incelendiği ve kenevir kullanımının ağrı üzerinde bir etkisi olmadığı yazılmıştı ancak araştırmaya katılan ve kenevir kullanan kişiler kenevirin ağrılar üzerinde gerçekten etkili olduğunu belirtmişti.

Bu garip çelişki sonucunda kenevirin modern tıpta kullanılmakta olan analjezik türevi ilaçlar gibi çalışmadığı, sonuçlardaki tutarsızlıkların; kenevirin uyku kalitesini artırması, kişiyi iyi hissettirmesi gibi yaşam kalitesini artıran etmenler sebebiyle etkilendiği sonucuna varılmıştı.

Yukarıdaki paragrafta geçen genel sonuca göre, kenevirin ağrı hissini doğrudan değiştirmediği ya da bastırmadığı bunların yerine kişinin genel duygu durumunu düzelttiği ve bu etkinin de ağrının daha iyi tolere edilmesi sağladığı kabul edilmişti.

Bahsi geçen hipotez; benzer konularda yapılan ve sadece tek bir yöne odaklanan birçok araştırmanın niçin tutarsız sonuçlar verdiğini oldukça güzel açıklıyor.

Sonuç olarak kenevir üzerinde yapılan araştırmalar arasındaki aşırı değişken sonuçlar ve tutarsızlıklar kenevirin, oldukça spesifik ağrı kesici etkisi olabileceğini ve her çeşit kronik ağrı üzerinde olmasa da bazı kronik ağrı türleri üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "2019 Nobel Tıp Ödülü"

Yeni araştırma The Journal of Pain dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/health-wellbeing/cannabis-pain-headache-migraine/