Kepçe Kulak Ameliyatı ve Sonrası

Kulakların konumu, şeklini ya da boyutunu değiştirmek amacıyla yapılan kepçe kulak ameliyatı genel anlamda estetik amaçlı sıkça tercih edilmektedir. Bu işlemin kulakların erişkin bir boyuta ulaşmaya başladığı 5 veya 6 yaşından sonra yapılması uzman doktorlar tarafından önerilmektedir.

Kulağın veya kulakların kafadan uzak olması durumunda, kulakların başa göre orantısız olarak büyük olması nedeniyle ya da daha önceki bir kulak ameliyatından memnun olunmaması durumunda kepçe kulak ameliyatı işlemi tercih edilmektedir. Kepçe kulak (Otoplasti) ameliyatları simetriyi sağlayabilmek için her iki kulakta da gerçekleştirilebilmektedir.

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Kepçe kulak, doğuştan gelen kulak deformiteri arasında kendine yer bulmaktadır. Beş sınıfa ayrılan doğuştan kulak deformiterleri arasında en sık rastlanılan kepçe kulak vakasıdır. Bu yüzden kepçe kulak doğumsal bir anomalidir.

Kepçe Kulak Estetiği Riskli Midir ?



• Bazı hastaların ameliyattan önce az da olsa asimetrisi mevcuttur. Bazen simetriyi elde etmek için kulağın birinde çok az problem olsa bile kulak ameliyatının yapılması gerekmektedir. Her iki kulak da bir arada görülerek ameliyat işlemi gerçekleştirilemediği için kulakların aynı oranda olması mühim bir konudur.

• Kulak kıkırdağında enfeksiyonun ortaya çıkması oldukça zordur. Her ne kadar bu durum meydana gelmese de tedbir alarak bu durum azaltılabilir. Fakat bu durum ortaya çıkarsa kulak şeklinde bozulma meydana gelebilir. İkinci ameliyat ile kıkırdak transferi yapılması gerekmektedir.

• Bazı durumlarda ameliyattan 4 veya 5 ay sonra kulağa yerleştirilen dikişler sivilce yaparak dışarıya çıkmaya çalışabilir. Bu tür durumlar başınıza gelirse eğer en kısa zamanda doktorunuza başvurmalısınız. Pansuman ile bölge temizlenerek dikişler alınır.

• Bütün ameliyattan sonra kanamalar meydana gelebilir. Bu yüzden kulak ameliyatından sonradan kan toplanması gayet normal bir durumdur. Bu sayede hemen fark edilip kanın enjektör yardımı ile boşaltılması sağlanır.

• Kepçe kulak olan hastalar genel olarak kulakları kafalarına daha yakın olursa bir o kadar mutlu olabilirler. Ancak bu işlem sonucunda kulaklar doğal olmayan gir görünüme sahip olabilir. Bu yüzden kulak estetiği ile kulaklar yeteri oranda kafaya yaklaştırılmalıdır. Ameliyat sonrası ilk zamanlarda böyle görünen kulaklardaki ödem azalmaya başladıkça daha doğal bir görünüme kavuşur.

Kepçe Kulak Ameliyatından Sonra Toparlanma Süreci



Hasta kepçe kulak estetiği olduktan sonra hastanede yatış işlemini gerçekleştirmemektedir. Öte yandan operasyondan sonra konulan bandajlar koruma sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Hastaların yaşına göre 1 ya da 7 gün sonra da çıkarılabilmektedir. Kulak arkası dikişler ise 7 veya 10 gün içerisinde alınmaktadır. Hastanın normal hayatına gelebilmesi ise 6 hafta sürebilmektedir. Operasyondan 1 hafta ya da 3 ay kadar bir süre sonra kontrole gitmelisiniz. Tüm bunların yanında yaranın iyileşebilmesi için ameliyat sonrasında sigara ve alkol gibi ürünlerden uzak durulması gerekmektedir. Kulaklara baskı yapmamak için yan yatmaktan kaçınmak, yakaları gevşek veya düğmeli olan gömleklerin tercih edilmesi sizlerin yararına olacaktır. Ameliyat sonrasında banyo yapılması konusu ise belli bir zamandan sonra hekiminiz tarafından dile getirilecektir.

Kepçe Kulak Ameliyatı İçin Yaş Sınırı Nedir ?



Kulak gelişimini 6 yaşına kadar tamamlamaktadır. Bu yaştan sonra rahatlıkla kepçe kulak ameliyatı gerçekleştirilebilmektedir. Hatta okul çağı öncesinde gerçekleştirilmesi psikolojik bakımdan çocukların kepçe kulak olmaktan etkilenmemeleri açısından iyi olur. Fakat bu durum çocuğa net bir şekilde aktarılmalıdır. Örneğin nasıl bir süreç olacağı gibi bilgilendirilmeler yapılmalıdır. Ortalama 40 yaşından sonra da vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi kulaklardaki kıkırdak doku da sertleşmektedir. Bu nedenle sertleşen dokunun şekil alması da oldukça zor bir hal alabilmektedir. Bu doğrultuda kepçe kulak ameliyatı 6 yaşından sonra yapılırsa hasta bir o kadar iyi bir sonuç almış olacaktır. Kepçe kulak estetiği ile ilgili hertürlü soru ve bilgi için Ankara Estetik Cerrahi websitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.ankaraestetikcerrahi.com

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