Kepler-56: Bu “garip yıldız” kendi gezegeniyle beslenmiş olabilir

Kepler-56’nın çevresinde zaten bilinen iki ötegezegen bulunuyor. Ancak Tokyo Üniversitesi Astronomi Bölümü doktora öğrencisi Takato Tokuno, yıldızın alışılmadık özelliklerini inceledikten sonra, sistemin uzun zaman önce kaybettiği bir “kardeş gezegeni” olabileceğini belirledi.
Kepler-56’ın davranışı ilginç
Yıldızın dikkat çekici özelliklerinden biri, dış katmanının normal kırmızı dev yıldızlara göre yaklaşık 10 kat daha hızlı dönmesi. Üstelik, yıldızın çekirdeği ve dış katmanı birbirine hizalanmamış durumda. Yani dönme yöneleri farklı.
Ancak Tokuno, bu senaryonun gerçekçi olmadığını fark etti çünkü gezegenlerin gelgitleri yükseltmek ve dönme enerjisini yıldızlara aktarmak için diğer sistemlerde görülenlerden çok daha verimli bir yetenek gerektirecekti.
Bir gezegeni yutmuş olabilir
Henüz hakemli incelemeden geçmeyen araştırmada bu senaryonun gerçekleşebilmesi için yutulan gezegenin Jüpiter kütlesinin yarısı ile iki katı arasında olması gerektiği hesaplandı. Ayrıca, çarpışmadan hemen önce yörüngesinin bir ila altı gün arasında dönmesi gerekiyordu. Bu, tipik “sıcak Jüpiter” ötegezegenlerinin özellikleriyle tamamen örtüşüyor.
Makale, Kepler-56’nın doğduğunda doğal olarak yüksek bir dönme hızına sahip olabileceğini de olasılıklar arasında değerlendiriyor. Ancak bu varsayım, yıldızın çekirdeği ile dış katmanı arasındaki hizalanma sorununu açıklamıyor. Ayrıca, eğer yıldız bu kadar hızlı doğduysa, astronomlar için yeni bir soru ortaya çıkıyor: Bir yıldız doğduğunda neden bu kadar hızlı döner? Tokuno’ya göre bir olasılık, yıldızın genç yaşta bir gezegeni yutarak enerjisini artırmış olması. Böyle bir çarpışma, hem yüksek dönme hızını hem de çekirdek ve dış katman arasındaki uyumsuzluğu açıklayabilir.Kaynakça https://www.space.com/astronomy/stars/why-is-this-star-so-weird-maybe-because-it-ate-one-of-its-own-planets https://arxiv.org/pdf/2510.25680 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kupon kaldı mı?
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.