Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kepler-56: Bu “garip yıldız” kendi gezegeniyle beslenmiş olabilir

    Alışılmadık dönme hızı ve çekirdeği ile dış katmanının farklı yönlerde dönmesiyle dikkat çeken kırmızı dev Kepler-56’nın bir gezegenini yutmuş olabileceği öne sürüldü.

    Kepler-56: Bu “garip yıldız” kendi gezegeniyle beslenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Astronomlar, yıldızlar ve onların çevresindeki gezegenler arasındaki karmaşık ve çoğu zaman şiddetli etkileşimleri çözmeye henüz yeni başlamış durumda. Bu bağlamda dikkat çeken bir örnek, sıra dışı dönme hareketine sahip kırmızı dev yıldız Kepler-56. Araştırmalar, yıldızın bu garip davranışının geçmişte bir gezegenini yutmasından kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

    Kepler-56’nın çevresinde zaten bilinen iki ötegezegen bulunuyor. Ancak Tokyo Üniversitesi Astronomi Bölümü doktora öğrencisi Takato Tokuno, yıldızın alışılmadık özelliklerini inceledikten sonra, sistemin uzun zaman önce kaybettiği bir “kardeş gezegeni” olabileceğini belirledi.

    Kepler-56’ın davranışı ilginç

    Yıldızın dikkat çekici özelliklerinden biri, dış katmanının normal kırmızı dev yıldızlara göre yaklaşık 10 kat daha hızlı dönmesi. Üstelik, yıldızın çekirdeği ve dış katmanı birbirine hizalanmamış durumda. Yani dönme yöneleri farklı.

    Kepler-56: Bu “garip yıldız” kendi gezegeniyle beslenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Peki bu nasıl mümkün olabilir? İlk akla gelen açıklama, bilinen ötegezegenlerin etkisi. Büyük gezegenler, tıpkı Jüpiter’in Güneş’i hafifçe sallaması gibi yıldızlarını çekimsel olarak etkileyebilir. Ayrıca gezegenler, yıldızlarında gelgitler yaratabilir. Küçük bir çekim kuvveti bile, milyonlarca yıl boyunca tekrarlandığında, yıldızın dış atmosferini hızlandırabilir. Eğer gezegenler yıldızın dönme ekseniyle hizalanmamışsa, bu durum çekirdek ve dış katman arasında hizalanma sorunlarına yol açabilir.

    Ancak Tokuno, bu senaryonun gerçekçi olmadığını fark etti çünkü gezegenlerin gelgitleri yükseltmek ve dönme enerjisini yıldızlara aktarmak için diğer sistemlerde görülenlerden çok daha verimli bir yetenek gerektirecekti.

    Bir gezegeni yutmuş olabilir

    Kepler-56: Bu “garip yıldız” kendi gezegeniyle beslenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Tokuno’ya göre daha olası senaryo, yıldızın bir gezegeni yutmuş olması. Bir yıldız gezegenini yuttuğunda, dönme hızında değişiklik meydana gelir. Tokuno, bunu Dünya’ya çarpan dev bir meteorun enerjiyi aktararak Dünya’yı hızlandırmasına benzetiyor. Eğer gezegen yıldıza alışılmadık bir açıyla çarptıysa, bu hem dış katman ve çekirdek arasındaki uyumsuzluğu hem de hızlı dönmeyi açıklayabilir.

    Henüz hakemli incelemeden geçmeyen araştırmada bu senaryonun gerçekleşebilmesi için yutulan gezegenin Jüpiter kütlesinin yarısı ile iki katı arasında olması gerektiği hesaplandı. Ayrıca, çarpışmadan hemen önce yörüngesinin bir ila altı gün arasında dönmesi gerekiyordu. Bu, tipik “sıcak Jüpiter” ötegezegenlerinin özellikleriyle tamamen örtüşüyor.

    Makale, Kepler-56’nın doğduğunda doğal olarak yüksek bir dönme hızına sahip olabileceğini de olasılıklar arasında değerlendiriyor. Ancak bu varsayım, yıldızın çekirdeği ile dış katmanı arasındaki hizalanma sorununu açıklamıyor. Ayrıca, eğer yıldız bu kadar hızlı doğduysa, astronomlar için yeni bir soru ortaya çıkıyor: Bir yıldız doğduğunda neden bu kadar hızlı döner? Tokuno’ya göre bir olasılık, yıldızın genç yaşta bir gezegeni yutarak enerjisini artırmış olması. Böyle bir çarpışma, hem yüksek dönme hızını hem de çekirdek ve dış katman arasındaki uyumsuzluğu açıklayabilir.

    Kaynakça https://www.space.com/astronomy/stars/why-is-this-star-so-weird-maybe-because-it-ate-one-of-its-own-planets https://arxiv.org/pdf/2510.25680
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 1 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 1 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 1 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 1 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 1 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 1 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 1 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    e sim etkinleştiriliyor da kaldı sucuk dışarıda bozulur mu aracın taksi çıkması olup olmadığı nasıl anlaşılır buzdolabının kapağı açık kalırsa bozulur mu camlog implant yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum