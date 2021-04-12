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Halı çeşitleri, ev ve iş yeri dekorasyonlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tüm dekorasyon tarzlarında tercih edilen en önemli halı türleri arasında kesme halı modelleri de bulunuyor. Klasik yaşam alanlarının dekorasyon unsurları arasında yer alan ve modern çeşitleriyle yoğun ilgi gören kesme halılar arasında top yolluk çeşitleri ve özel kesim halı modelleri öne çıkıyor. Birbirinden iddialı renkleri ve desenleriyle her türlü mobilyayla uyum sağlayan kesme halılar, çok sayıda kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Kesme Halı Modelleri Nelerdir?

Kesme halı çeşitleri, birbirinden etkili tasarım seçenekleriyle göz dolduruyor. Düz renkli, geometrik desenli, kilim motifli gibi seçenekleriyle farklı tarzlara ve beğenilere hitap eden kesme halılar, farklı boyutlarıyla da öne çıkıyor. Kesme yolluk çeşitleri, ağırlıklı olarak top şeklindeki yolluklardan dilediğiniz ölçüde kesilerek elde ediliyor. Kesme halı modellerinin yan bölümleri ise tercihinize göre saçaklı, overlok, katlama gibi yöntemlerle kapatılabiliyor. Kesme halı türleri, yüksek havları sayesinde yaşam kalitenizi artırıyor. Özel kesim halı seçenekleri ise farklı oda boyutlarına uyum sağlayacak şekillerde özel olarak kesilerek size dilediğiniz ortamı hayallerinizdeki gibi dekore edebilme fırsatı sunuyor.

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Kesme işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanan bitim şekilleri, yaşam alanınızda istediğiniz atmosferi oluşturabilmenize yardımcı oluyor. Saçaklı bitim, ağırlıklı olarak geleneksel bir dekorasyon anlayışıyla üretilmiş evlerde tercih edilirken yaşam alanlarına otantik bir hava katıyor. Overlok bitim ise kesme halılarınızın dar alanlarda daha rahat bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor. Katlama tarzında uygulanan bitim şekilleri ise ürünün uçlarının arka yüze doğru katlanıp dikilmesiyle elde ediliyor. Modern yaşam alanları için son derece ideal olan katlama bitim şekli, kesme halı modellerinin daha keskin hatlar sergilemesine yardımcı oluyor.

Kesme halı türleri, yaz ve kış ayları için ayrı olarak üretiliyor. Yazlık kesme halı modelleri, ince dokularıyla size ferah bir deneyim sunuyor ve yaz aylarının tadını doyasıya çıkarabilmenize yardımcı oluyor. Kışlık kesme halı modelleri ise kalın dokuları sayesinde soğuk havalarda üşümenizin önüne geçiyor. Kesme halılar, antibakteriyel malzemelerden de tasarlanabiliyor. Çocuklu aileler için de ideal ürünler olan antibakteriyel kesme halı modelleri, steril ve hijyenik yapıları sayesinde yaşam alanınızda mikrop ve bakteri gibi zararlı unsurlar bulunmasını önlüyor. Özellikle emekleme dönemindeki bebeklerin sağlığını korumanıza yardımcı olan antibakteriyel kesme halı çeşitleri, bebeğinizin özgürce ve konforla büyümesine yardımcı oluyor.

Kesme Halı Satın Alırken Nelere Dikkat Edilir?

Kesme halı modelleri, her yaşam alanına uyum sağlayacak özelliklerde kişiselleştirilebiliyor. Bu sebeple de kesme halı siparişi verirken pek çok noktaya dikkat etmeniz öneriliyor. Uzmanlar tarafından kesme halı satın alacak kullanıcılara yapılan önerilerin bir kısmı ise şu şekilde sıralanıyor:





Kesme halı yolluk sipariş verirken ilk olarak ürünün bitim şeklini belirlemeniz, sonra da kullanacağınız alanın enini ve boyunu ölçmeniz ve bu boyutlara göre kesim yapılmasını talep etmeniz gerekiyor.

Kesme halı türleri, farklı hav boyutlarıyla öne çıkıyor. Eğer sert halılardan hoşlanıyorsanız 6 mm ve aşağısındaki hav boylarını tercih edebilirsiniz. Orta yumuşaklık için 6 - 12 mm arasındaki hav boylarını, yüksek yumuşaklık için ise 12 mm ve üstü hav boylarını seçebilirsiniz.

Kesme yolluk satın alırken, seçeceğiniz ürünün yaşam alanınızla uyumunu da göz önünde bulundurmanız tavsiye ediliyor. Diğer eşyalarınızla ve duvarlarınızla uyumlu renkler yansıtan yollukları seçerek yaşam alanı dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Koltuklarınızda, perdelerinizde ve yaşam alanı aksesuarlarınızda çok fazla desen varsa düz renkli kesme halı modellerini tercih edebilir ve dekorasyonunuzda görsel karmaşa oluşmasının önüne geçebilirsiniz.

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