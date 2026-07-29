Kia araçları 2027'de akıllanacak: Yeni Pleos sistemi geliyor

Yapay zekalı deneyim sunulacak
Hyundai, yeni yazılım markası Pleos'u tanıtırken on yılın sonuna kadar 20 milyondan fazla Hyundai, Kia ve Genesis aracını bu platformla buluşturmayı hedeflediğini açıklamıştı. Güney Kore merkezli ETNews'in haberine göre şirket, bu plan doğrultusunda gelecek yıldan itibaren Pleos'u Kia modellerine entegre etmeye başlayacak.
İlk olarak amiral gemisi modellerde kullanılacak
Pleos bilgi-eğlence sistemi ilk kez yeni Hyundai Grandeur modelinde kullanıma sunuldu. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise makyajlanan Hyundai Avante ve Hyundai Tucson da bu yeni platformla satışa çıkacak.
Hyundai'nin Avrupa'da Pleos ile satışa sunacağı ilk model ise, bu ay düzenlenen Goodwood Festival of Speed etkinliğinde yol üzerinde ilk kez gösterilen IONIQ 3 olacak.
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Kia cephesinde ise Pleos'u ilk hangi modellerin alacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Hyundai'deki stratejiye benzer şekilde, önceliğin markanın amiral gemisi araçlarına verilmesi bekleniyor. Bu kapsamda Kia K9 ile elektrikli EV9, yeni bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk modeller olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: