Kia araçları 2027'de akıllanacak: Yeni Pleos sistemi geliyor

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Tam Boyutta Gör Hyundai Motor Group, geçtiğimiz yıl tanıttığı Pleos yazılım platformunu grup genelinde yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Şirketin planına göre 2027 yılından itibaren Kia modelleri de Pleos bilgi-eğlence sistemiyle donatılmaya başlanacak. Bu sistemin öncelikli olarak Kia’nin amiral gemisi modellerine gelmesi bekleniyor.

Yapay zekalı deneyim sunulacak

Hyundai, yeni yazılım markası Pleos'u tanıtırken on yılın sonuna kadar 20 milyondan fazla Hyundai, Kia ve Genesis aracını bu platformla buluşturmayı hedeflediğini açıklamıştı. Güney Kore merkezli ETNews'in haberine göre şirket, bu plan doğrultusunda gelecek yıldan itibaren Pleos'u Kia modellerine entegre etmeye başlayacak.

Tam Boyutta Gör Pleos, Android Automotive OS tabanlı yeni nesil bir bilgi-eğlence sistemi olarak geliştirildi. Akıllı telefon benzeri bir kullanım deneyimi sunan platform Tesla araçlarını andıran modern bir arayüze sahip olacak. Uygulama desteği ve kişiselleştirmeler ön planda olacak.

Tam Boyutta Gör Sistem, 12,9 inç veya 14,6 inç boyutunda merkezi dokunmatik ekran seçenekleri sunarken isteğe bağlı olarak dijital gösterge paneliyle de desteklenebiliyor. Pleos'un dikkat çeken yeniliklerinden biri ise Gleo AI adlı yeni nesil yapay zeka asistanı. Bu asistan kullanıcının konumu, sürüş koşulları ve diğer gerçek zamanlı verileri analiz ederek zamanla öğrenecek ve kişiselleştirilmiş yanıtlar üretecek.

İlk olarak amiral gemisi modellerde kullanılacak

Pleos bilgi-eğlence sistemi ilk kez yeni Hyundai Grandeur modelinde kullanıma sunuldu. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise makyajlanan Hyundai Avante ve Hyundai Tucson da bu yeni platformla satışa çıkacak.

Hyundai'nin Avrupa'da Pleos ile satışa sunacağı ilk model ise, bu ay düzenlenen Goodwood Festival of Speed etkinliğinde yol üzerinde ilk kez gösterilen IONIQ 3 olacak.

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Kia cephesinde ise Pleos'u ilk hangi modellerin alacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Hyundai'deki stratejiye benzer şekilde, önceliğin markanın amiral gemisi araçlarına verilmesi bekleniyor. Bu kapsamda Kia K9 ile elektrikli EV9, yeni bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk modeller olabilir.

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Kia araçları 2027'de akıllanacak: Yeni Pleos sistemi geliyor

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