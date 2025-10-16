Giriş
    Kia, Avrupa'daki elektrikli araç üretiminde büyük artış planlıyor

    Açıklamaya göre Kia, önümüzdeki iki yıl içinde Avrupa’daki elektrikli araç üretimini neredeyse üç katına çıkarmayı planlıyor. Avrupa'daki satışlar, Kia'yı üretim konusunda iştahlandırdı.

    Kia, Avrupa’daki elektrikli araç üretiminde büyük bir atağa hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde üretimi neredeyse üç katına çıkarmayı hedefliyor. Bu büyüme planı, markanın yeni EV2 ve EV4 modellerini devreye almasıyla gerçekleşecek.

    EV2: Uygun fiyatlı şehir içi elektrikli

    Kia, Avrupa'daki elektrikli araç üretiminde büyük artış planlıyor Tam Boyutta Gör
    Kia’nın en küçük ve en erişilebilir elektrikli modeli olacak EV2, markanın ürün gamında EV3’ün altında konumlanacak. Kompakt boyutlarına rağmen Kia, EV2’nin “şehir içi elektrikli mobiliteyi yeniden tanımlayacağını” söylüyor. Model, markanın en yeni bağlantı teknolojilerini ve esnek bir iç mekân tasarımını barındıracak.

    Kia CEO’su Ho Sung Song, 2027 itibarıyla EV2’nin Slovakya’daki Zilina fabrikasında yılda yaklaşık 100 bin adet üretileceğini açıkladı.

    Kia ayrıca, markanın ilk elektrikli hatchback modeli olan EV4’ün üretimini de artırmayı planlıyor. Şirket, 2027 itibarıyla Zilina tesisinde yılda 80 binden fazla EV4 üretmeyi hedefliyor. Güney Kore’de üretilecek EV4 Fastback ve sedan versiyonlarıyla birlikte modelin küresel toplam üretimi yılda 100 bin adede ulaşacak.

    Song, EV2 ve EV4’ün yıllık 100 bin adetlik üretim hacmine ulaşmasının bu modelleri kârlı hale getireceğini söyledi.

    Üretim planı beklentilerin üzerine çıktı

    Kia, Avrupa'daki elektrikli araç üretiminde büyük artış planlıyor Tam Boyutta Gör
    Kia Avrupa CEO’su Marc Hedrich, ağustos ayında yaptığı açıklamada EV2 ve EV4’ün Zilina tesisinin üretim kapasitesinin yüzde 10 ile yüzde 20’sini oluşturabileceğini ve 2026’da 20-30 bin adetlik EV4 üretiminin mantıklı olacağını belirtmişti. Ancak, EV4’ün ağustos lansmanında beklenenden çok daha olumlu geri bildirim alması, üretim planlarının revize edilmesine neden oldu.

    Boyut açısından EV3, 4.300 mm uzunluğundayken EV2’nin yaklaşık 4.000 mm olması bekleniyor. Bu da Hyundai’nin giriş seviye elektriklisi Inster ile benzer ölçülere sahip olacağı anlamına geliyor. EV2, kompakt bir araç olmasına rağmen büyük kardeşleri gibi SUV benzeri bir tasarıma sahip olacak.

    Kia’nın Avrupa satışlarında elektrikliler yükselişte

    Her ne kadar Kia’nın Avrupa genelindeki toplam satışları ağustos itibarıyla yüzde 3 düşmüş olsa da elektrikli araç satışları yüzde 56 artarak 71.179 adede ulaştı. Bu büyümede en büyük pay EV3 modeline ait. EV3, markanın Avrupa’daki en çok satan ikinci modeli olurken, aynı zamanda Avrupa genelinde en çok satan yedinci elektrikli araç konumunda.

