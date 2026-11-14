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    Kia’dan Hindistan’a 1,8 milyar euroluk yatırım: İkinci fabrikayı kuruyor

    Kia, Hindistan’da elektrikli ve içten yanmalı araçlar üretecek ikinci fabrikasını kurmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1,8 milyar euro yatırım yapılacak tesisin 2030’da açılması planlanıyor.

    Kia’dan Hindistan’a 1,8 milyar euroluk yatırım Tam Boyutta Gör
    Kia, Hindistan’daki üretimini büyütüyor. Güney Koreli marka, ikinci fabrikasını da mevcut tesisinin bulunduğu Andhra Pradesh eyaletinin Anantapur bölgesinde kuracak. Yılda 200 bin araç üretebilecek yeni fabrikayla, Kia’nın bölgedeki toplam yıllık üretim kapasitesi 400 binden 600 bin adede çıkacak.

    Yaklaşık 188 hektarlık alana kurulacak tesiste pres, kaynak, boya ve montaj işlemleri gerçekleştirilecek. Yatırımın Kia, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları genelinde 12 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor.

    Hem elektrikli hem içten yanmalı araç üretilecek

    2030’da faaliyete geçmesi planlanan fabrika, yalnızca elektrikli modellere ayrılmayacak. Kia, aynı tesiste içten yanmalı araçlar da üreterek talebe göre üretim planını değiştirebilecek. Burada üretilecek modeller henüz açıklanmadı.

    Kia Hindistan CEO’su Gwanggu Lee, Hindistan’ın markanın uzun vadeli büyüme planlarında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Lee’ye göre ikinci fabrika, yeni modellerin üretime alınmasını kolaylaştıracak ve şirketin hem Hindistan’daki müşterilere hem de ihracat pazarlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlayacak.

    Hindistan’da elektrikli araç üretimi 2025’te başladı

    Kia’nın Anantapur’daki ilk fabrikası, Ağustos 2019’da seri üretime başladı. Başlangıçta yalnızca içten yanmalı modellerin üretildiği tesise, Haziran 2025’te Carens Clavis EV eklendi. Temmuz 2026’da ise kompakt elektrikli SUV Syros EV’nin yerel üretimi başladı.

    Yeni yatırımla Kia, Hindistan’ı hem büyüyen bir satış pazarı hem de yurt dışına araç tedarik eden bir üretim merkezi olarak geliştirmeyi hedefliyor.

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