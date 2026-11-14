Kia’dan Hindistan’a 1,8 milyar euroluk yatırım: İkinci fabrikayı kuruyor

Yapay Zeka Özeti:
- Kia, Hindistan’a 1,8 milyar avro yatırımla ikinci fabrikasını kurmaya hazırlanıyor. Anantapur’da faaliyete geçecek tesis, şirketin yıllık üretim kapasitesini 600 bine çıkaracak. Hem elektrikli hem de içten yanmalı araçların üretileceği fabrika, pazar talebine göre esnek bir yapıya sahip olacak. 2030’da tamamlanması beklenen bu dev yatırımın bölgede 12 bin yeni istihdam oluşturması hedefleniyor. Bu adım, markanın Hindistan’ı küresel bir üretim merkezi yapma hedefini güçlendiriyor.
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Yaklaşık 188 hektarlık alana kurulacak tesiste pres, kaynak, boya ve montaj işlemleri gerçekleştirilecek. Yatırımın Kia, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları genelinde 12 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor.
Hem elektrikli hem içten yanmalı araç üretilecek
2030’da faaliyete geçmesi planlanan fabrika, yalnızca elektrikli modellere ayrılmayacak. Kia, aynı tesiste içten yanmalı araçlar da üreterek talebe göre üretim planını değiştirebilecek. Burada üretilecek modeller henüz açıklanmadı.
Kia Hindistan CEO’su Gwanggu Lee, Hindistan’ın markanın uzun vadeli büyüme planlarında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Lee’ye göre ikinci fabrika, yeni modellerin üretime alınmasını kolaylaştıracak ve şirketin hem Hindistan’daki müşterilere hem de ihracat pazarlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlayacak.
Hindistan’da elektrikli araç üretimi 2025’te başladı
Kia’nın Anantapur’daki ilk fabrikası, Ağustos 2019’da seri üretime başladı. Başlangıçta yalnızca içten yanmalı modellerin üretildiği tesise, Haziran 2025’te Carens Clavis EV eklendi. Temmuz 2026’da ise kompakt elektrikli SUV Syros EV’nin yerel üretimi başladı.
Yeni yatırımla Kia, Hindistan’ı hem büyüyen bir satış pazarı hem de yurt dışına araç tedarik eden bir üretim merkezi olarak geliştirmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: