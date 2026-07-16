Kia'dan yeni uygun fiyatlı elektrikli SUV : 526 km menzilli Syros EV tanıtıldı

Modern dış tasarım
Dış görünüm olarak Kia'nın geleneksel içten yanmalı modellerinin yüksek ve dik silüetini koruyan araç, elektrikli araçlara özgü modern dokunuşlara sahip. Digital Tiger Face olarak adlandırılan ön tasarım, gövdeye gömülü kapı kolları, aerodinamik jantlar ve "Starmap" LED aydınlatma grubu, aracın dış tasarımında öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca araçta iki bölmeli panoramik cam tavan da mevcut.
Konforu artırmak adına hem ön hem de arka koltuklarda havalandırma özelliği sunulurken, arka koltukların sırt açısı da ayarlanabiliyor. Kabinde sekiz hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi var. Akıllı telefonlar için kablosuz şarjın yanı sıra, V2L özelliği sayesinde harici elektrikli cihazlara güç sağlama gibi özellikler de unutulmamış.
İki farklı batarya ve güç seçeneği
Yeni Kia Syros EV, iki farklı batarya ve performans seçeneğine sahip. Giriş seviyesi versiyonu, 42 kWh kapasiteli bataryasıyla 135 beygir güç ve 255 Nm tork üretiyor. Bu modelin menzili ise ARAI döngüsüne göre 443 kilometre.
Üst düzey güvenlik donanımı
Güvenlik tarafında Kia çıtayı oldukça yüksek tutmuş. Araçta standart olarak sunulan altı hava yastığının yanı sıra, 360 derece kamera sistemi, entegre çift kameralı araç içi kayıt cihazı (dashcam) ve ön park sensörleri bulunuyor. En üst donanım seviyesi X-Line'da ise, sürüş güvenliğini artıran 16 farklı fonksiyona sahip Seviye 2 ADAS paketi standart olarak sunuluyor.
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