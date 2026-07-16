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    Kia'dan yeni uygun fiyatlı elektrikli SUV : 526 km menzilli Syros EV tanıtıldı

    Kia, yeni elektrikli kompakt SUV modelini resmen tanıttı. Syros EV olarak adlandırılan model modern tasarımı, zengin güvenlik özellikleri ve 526 kilometreye kadar ulaşan menziliyle dikkat çekiyor.

    Kia'dan uygun fiyatlı elektrikli SUV : 526 km menzilli Syros EV Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli otomobil devi Kia, Hindistan pazarına sunmaya hazırlandığı yeni elektrikli kompakt SUV modelinin tüm teknik detaylarını ve tasarımını resmi olarak açıkladı. Tanıtımın ardından ön siparişe de açılan Syros EV isimli araç, hem performansı hem de zengin donanımıyla dikkat çekiyor.

    Modern dış tasarım

    Dış görünüm olarak Kia'nın geleneksel içten yanmalı modellerinin yüksek ve dik silüetini koruyan araç, elektrikli araçlara özgü modern dokunuşlara sahip. Digital Tiger Face olarak adlandırılan ön tasarım, gövdeye gömülü kapı kolları, aerodinamik jantlar ve "Starmap" LED aydınlatma grubu, aracın dış tasarımında öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca araçta iki bölmeli panoramik cam tavan da mevcut.

    Kia'dan uygun fiyatlı elektrikli SUV : 526 km menzilli Syros EV Tam Boyutta Gör
    Aracın iç mekanı, günümüzün teknolojik beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış. Gösterge paneli, multimedya sistemi ve klima kontrollerini birleştiren geniş dijital ekranlar dikkat çekiyor.

    Konforu artırmak adına hem ön hem de arka koltuklarda havalandırma özelliği sunulurken, arka koltukların sırt açısı da ayarlanabiliyor. Kabinde sekiz hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi var. Akıllı telefonlar için kablosuz şarjın yanı sıra, V2L özelliği sayesinde harici elektrikli cihazlara güç sağlama gibi özellikler de unutulmamış.

    Kia'dan uygun fiyatlı elektrikli SUV : 526 km menzilli Syros EV Tam Boyutta Gör

    İki farklı batarya ve güç seçeneği

    Yeni Kia Syros EV, iki farklı batarya ve performans seçeneğine sahip. Giriş seviyesi versiyonu, 42 kWh kapasiteli bataryasıyla 135 beygir güç ve 255 Nm tork üretiyor. Bu modelin menzili ise ARAI döngüsüne göre 443 kilometre.

    Kia'dan uygun fiyatlı elektrikli SUV : 526 km menzilli Syros EV Tam Boyutta Gör
    Daha üst donanım seviyesinde ise 51.4 kWh kapasiteli batarya yer alıyor. 170 beygir güç üreten bu versiyonun torku 255 Nm olarak korunurken, tek şarjla 526 kilometreye kadar menzil sunuyor. Syros EV'nin 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında 39 dakikada %10'dan %80 doluluk oranına ulaşabildiği açıklandı. Ayrıca araç 11 kW'a kadar AC şarj desteği de sunuyor.

    Kia'dan uygun fiyatlı elektrikli SUV : 526 km menzilli Syros EV Tam Boyutta Gör

    Üst düzey güvenlik donanımı

    Güvenlik tarafında Kia çıtayı oldukça yüksek tutmuş. Araçta standart olarak sunulan altı hava yastığının yanı sıra, 360 derece kamera sistemi, entegre çift kameralı araç içi kayıt cihazı (dashcam) ve ön park sensörleri bulunuyor. En üst donanım seviyesi X-Line'da ise, sürüş güvenliğini artıran 16 farklı fonksiyona sahip Seviye 2 ADAS paketi standart olarak sunuluyor.

    Kia'dan uygun fiyatlı elektrikli SUV : 526 km menzilli Syros EV Tam Boyutta Gör
    Kia, yeni Syros EV için Hindistan'da resmi satış öncesinde ön sipariş almaya başladı. Modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 1.849.000 Hindistan rupisi (yaklaşık 19.200 dolar) olması bekleniyor. Bu fiyatla Syros EV, Kia'nın Hindistan pazarındaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olacak.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 21 saat önce

    Aman dikkat

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