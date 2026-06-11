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    Kia EV2, gerçek kullanım testinde resmi menzil değerini aştı

    Kia EV2, Norveç'teki bağımsız El Prix testinde resmi WLTP menzil değerini aşarak tek şarjla 325 kilometre yol kat etti. Resmi verileri yüzde 5,5 aşan araç, sınıfının en verimli modeli oldu.

    Kia EV2, gerçek kullanım testinde resmi menzil değerini aştı Tam Boyutta Gör
    Kia'nın şimdiye kadarki en küçük elektrikli SUV modellerinden biri olan EV2, gerçekleştirilen gerçek kullanım testinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Model, resmi WLTP menzil değerini aşarak sınıfındaki tüm rakiplerini geride bıraktı. Giriş seviyesindeki versiyonu test edilen EV2, kompakt elektrikli araç segmentinde en verimli model oldu.

    Kia EV2, WLTP menzilini aştı

    Kia, EV2 için siparişleri Avrupa, Birleşik Krallık ve bazı diğer pazarlarda nisan ayında açtı. Markanın ürün gamında EV3'ün altında konumlandırılan model, aynı zamanda Kia'nın en erişilebilir elektrikli otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor.

    EV2, boyut olarak Volkswagen ID.3 ve Chevrolet Bolt EV gibi modellerden daha küçük bir yapı sunuyor. Buna rağmen Kia, kompakt SUV'nin özellikle Avrupa pazarında önemli bir satış başarısı yakalayacağına inanıyor.

    Bu beklentiyi destekleyen son gelişme ise Norveç Otomobil Federasyonu (NAF) ile Motor Magazine tarafından düzenlenen Summer El Prix testinden geldi. Gerçek sürüş ve şarj koşullarını temel alan organizasyonda 42,2 kWh bataryaya sahip Kia EV2 Standard Range versiyonu tek şarjla 325 kilometre yol kat etti. Modelin resmi WLTP menzil değeri ise 308 kilometre olarak açıklanmıştı. Böylece EV2, laboratuvar ortamında belirlenen resmi menzil tahminini yüzde 5,5 oranda aştı.

    Sınıfındaki tüm rakiplerini geride bıraktı

    Kia EV2, gerçek kullanım testinde resmi menzil değerini aştı Tam Boyutta Gör
    Kia'nın paylaştığı bilgilere göre EV2, test edilen kompakt ve orta boy elektrikli araçlar arasında ilk sırada yer aldı. Şirket, elde edilen sonucun modelin gerçek kullanım koşullarındaki yüksek verimliliğini doğruladığını belirtti.

    Verimlilik tarafında da EV2 dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araç, 100 kilometrede ortalama 12,4 kWh enerji tüketimi ile test edilen birçok elektrikli modeli geride bıraktı.

    Norveç'te düzenlenen El Prix organizasyonu, yılda iki kez yaz ve kış dönemlerinde gerçekleştiriliyor. Testler, elektrikli araçların laboratuvar verilerinden ziyade gerçek sürüş ve şarj koşullarındaki performanslarını ortaya koymayı amaçlıyor.

    Bu yılın yaz testleri 3 Haziran'da düzenlendi. Genel sıralamada zirvenin sahibi ise BMW'nin yeni iX3 modeli oldu. Araç, tek şarjla 781 kilometre yol kat ederek testin en uzun menzilli modeli olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte El Prix tarihindeki mutlak rekor halen Lucid Air modeline ait. Elektrikli sedan, geçen yıl gerçekleştirilen Summer El Prix organizasyonunda 832 kilometrelik menzile ulaşmayı başarmıştı.

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