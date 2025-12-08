Kia EV2 hafif kamuflajla görüntülendi: Tasarım detayları gün yüzüne çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Kia’nın merakla beklenen yeni elektriklisi EV2, Avrupa yollarında bu kez çok hafif kamuflajla görüntülenerek modelin tasarımına dair en net ipuçlarını verdi. Markanın yakın zamanda doğruladığı üzere kompakt elektrikli SUV, 9 Ocak 2026’da Brüksel Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkacak. Bu son görüntüler, tanıtıma haftalar kala EV2’nin seri üretim çizgilerine neredeyse tamamen kavuştuğunu gösteriyor.

Kia’nın B segmentindeki tamamen elektrikli yeni üyesi, markanın Avrupa’daki en uygun fiyatlı elektrikli SUV’si olacak. Konumlandırma olarak EV3’ün altında yer alan model, kompakt yapısına rağmen yüksek sürüş pozisyonu ve köşeli hatlarıyla daha büyük SUV’leri anımsatan bir gövde çizgisi sunacak. Tasarım dili, özellikle EV5 ve üç sıralı EV9’u andırıyor.

Konsepte sadık kalınmış

Tam Boyutta Gör Kia’nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı örtülü teaser görselleri, EV2’nin yılın başında sergilenen konsepte oldukça sadık kaldığını işaret ediyordu. Avrupa’da hafif kamuflaj altında görüntülenen yeni kareler ise bunu doğruladı. KindelAuto tarafından paylaşılan en güncel fotoğraf, modelin yan hatlarını neredeyse tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Model, tanıtımın hemen ardından Kia’nın Slovakya’daki Zilina tesisinde üretim hattına alınacak. EV2, burada EV4 hatchback ile birlikte bantlardan inecek ve 2026 boyunca üretim kapasitesi kademeli olarak artırılacak.

Kia teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklamasa da EV2’nin yaklaşık 4.000 mm uzunluğunda olması bekleniyor. Bu ölçü, yaklaşık 4.300 mm uzunluğundaki EV3’ten belirgin şekilde daha kompakt bir yapıya işaret ediyor ve EV2’yi segmentte Hyundai Inster EV’ye yakın bir konuma yerleştiriyor. Fiyat tarafında ise Avrupa pazarında yaklaşık 30.000 € başlangıç etiketi öngörülüyor.

Platform cephesinde, EV2’nin tıpkı EV3 gibi Hyundai’nin E-GMP altyapısını kullanması bekleniyor. Bu da modelin benzer batarya seçeneklerine sahip olabileceği anlamına geliyor. EV3, 58,3 kWh ve 81,4 kWh paketlerle sunuluyor ve sırasıyla 410 km ve 560 km WLTP menzil değerlerine ulaşıyor. EV2’nin bu değerleri birebir yakalayıp yakalayamayacağı bilinmese de, segment ve fiyat konumuna uygun bir menzil hedeflendiği düşünülüyor.

