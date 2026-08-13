Kia EV2 iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu: İşte liste

Markanın elektrikli otomobil ailesinin en küçük ve ulaşılabilir üyesi olarak öne çıkan EV2, B-SUV segmentinde konumlanıyor. Türkiye pazarına resmen giriş yapan model Cool, Elegance ve Elegance Long Range olmak üzere üç farklı versiyonla tercih edilebilecek.
Kia'nın 13 Ağustos 2026 tarihli fiyat listesine göre EV2'nin 107.8 kW gücündeki Cool versiyonu 1.719.000 TL anahtar teslim fiyatına sahip. 120 bin TL'lik kampanya desteğiyle aracın fiyatı 1.599.000 TL'ye düşüyor.
Aynı güç çıkışına sahip Elegance versiyonu 1.919.000 TL yerine 1.799.000 TL, 99.5 kW gücündeki Elegance Long Range ise 2.129.000 TL yerine 1.979.000 TL kampanyalı fiyatla tüketicilere sunuldu.
453 km'ye kadar menzil
Kia EV2, standart ve uzun menzilli olmak üzere iki farklı batarya seçeneğine sahip. Standart versiyonda 42.2 kWh kapasiteli batarya kullanılırken, Long Range modelinde kapasite 61 kWh'ye yükseliyor.
Kia EV2'nin 42.2 kWh'lik bataryaya sahip versiyonu WLTP normuna göre 317 kilometreye kadar menzil sunuyor. 61 kWh'lik Long Range versiyonunda ise menzil 453 kilometreye kadar çıkıyor.
Standart menzilli versiyonda 107.8 kW (147 beygir), Long Range versiyonunda ise 99.5 kW (135 beygir) gücünde elektrik motoru mevcut.
Kompakt boyuta rağmen geniş iç hacim
Kia'nın E-GMP platformunu kullanan EV2, 4.060 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.575 mm yüksekliğe sahip. 2.565 mm'lik aks mesafesi ise özellikle arka koltuklarda kompakt sınıfın üzerinde bir yaşam alanı sağlamayı hedefliyor.
|Versiyon
|Liste fiyatı
|Kampanyalı fiyat
|EV2 107,8 kW Cool
|1.719.000 TL
|1.599.000 TL
|EV2 107,8 kW Elegance
|1.919.000 TL
|1.799.000 TL
|EV2 99,5 kW Elegance Long Range
|2.129.000 TL
|1.979.000 TL
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|Ya şu arka sileceğin üstten çalışmasına bayılıyorum. Neden bu kadar mantıklı bir şeyi tüm üreticiler yapmaz.
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