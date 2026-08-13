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    Kia EV2 iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu: İşte liste

    Kia'nın merakla beklenen kompakt elektrikli SUV modeli EV2, Türkiye'de satışa sunuldu. 453 km'ye kadar menzil sunan otomobil kompakt boyutuna rağmen geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor.

    Kia EV2 iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Kia'nın Avrupa pazarı için geliştirdiği yeni kompakt elektrikli SUV modeli EV2, Türkiye'de satışa sunuldu. Üç farklı versiyonla gelen Kia EV2'nin kampanyalı başlangıç fiyatı 1.599.000 TL olarak açıklandı.

    Markanın elektrikli otomobil ailesinin en küçük ve ulaşılabilir üyesi olarak öne çıkan EV2, B-SUV segmentinde konumlanıyor. Türkiye pazarına resmen giriş yapan model Cool, Elegance ve Elegance Long Range olmak üzere üç farklı versiyonla tercih edilebilecek.

    Kia'nın 13 Ağustos 2026 tarihli fiyat listesine göre EV2'nin 107.8 kW gücündeki Cool versiyonu 1.719.000 TL anahtar teslim fiyatına sahip. 120 bin TL'lik kampanya desteğiyle aracın fiyatı 1.599.000 TL'ye düşüyor.

    Aynı güç çıkışına sahip Elegance versiyonu 1.919.000 TL yerine 1.799.000 TL, 99.5 kW gücündeki Elegance Long Range ise 2.129.000 TL yerine 1.979.000 TL kampanyalı fiyatla tüketicilere sunuldu.

    Kia EV2 iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu: İşte liste Tam Boyutta Gör

    453 km'ye kadar menzil

    Kia EV2, standart ve uzun menzilli olmak üzere iki farklı batarya seçeneğine sahip. Standart versiyonda 42.2 kWh kapasiteli batarya kullanılırken, Long Range modelinde kapasite 61 kWh'ye yükseliyor.

    Kia EV2'nin 42.2 kWh'lik bataryaya sahip versiyonu WLTP normuna göre 317 kilometreye kadar menzil sunuyor. 61 kWh'lik Long Range versiyonunda ise menzil 453 kilometreye kadar çıkıyor.

    Standart menzilli versiyonda 107.8 kW (147 beygir), Long Range versiyonunda ise 99.5 kW (135 beygir) gücünde elektrik motoru mevcut.

    Kia EV2 iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Şarj konusunda standart bataryanın %10'dan %80'e dolması yaklaşık 29 dakika sürerken, 61 kWh'lik bataryada bu süre yaklaşık 30 dakika olarak belirtiliyor. EV2 ayrıca 11 kW AC şarjı standart olarak sunuyor, 22 kW AC şarj ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

    Kompakt boyuta rağmen geniş iç hacim

    Kia'nın E-GMP platformunu kullanan EV2, 4.060 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.575 mm yüksekliğe sahip. 2.565 mm'lik aks mesafesi ise özellikle arka koltuklarda kompakt sınıfın üzerinde bir yaşam alanı sağlamayı hedefliyor.

    Kia EV2 iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Modelin bagaj hacmi beş koltuklu kullanımda 362 litre olarak açıklanırken, kaydırılabilir arka koltukların öne alınmasıyla 403 litreye kadar çıkabiliyor. EV2'de donanım seviyesine bağlı olarak V2L, uzaktan akıllı park asistanı, dijital anahtar, OTA güncellemeleri ve gelişmiş sürüş destek sistemleri de sunuluyor.
    Versiyon Liste fiyatı Kampanyalı fiyat
    EV2 107,8 kW Cool 1.719.000 TL 1.599.000 TL
    EV2 107,8 kW Elegance 1.919.000 TL 1.799.000 TL
    EV2 99,5 kW Elegance Long Range 2.129.000 TL 1.979.000 TL

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    Editörün Seçimi Yorum
    Ya şu arka sileceğin üstten çalışmasına bayılıyorum. Neden bu kadar mantıklı bir şeyi tüm üreticiler yapmaz.
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