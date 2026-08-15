Kia EV2 Türkiye'de! FİYATI VE DONANIMLARI beklemeye değer mi?

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Kia’nın merakla beklenen elektrikli B-SUV modeli EV2 nihayet Türkiye’de! Peki açıklanan fiyatını ve sunduğu donanımları gerçekten hak ediyor mu? Bu videoda Kia EV2 fiyatı ve sunduklarına göz atıyoruz.

Kia'nın B-SUV segmentindeki tamamen elektrikli yeni modeli EV2, Türkiye pazarında dengeleri değiştirmeye geliyor! Bu videoda Kia EV2'nin Türkiye'ye özel donanım paketlerini, açıklanan fiyat skalasını ve öne çıkan teknik özelliklerini inceliyoruz.

⚡ Videoda Neler Var?

Kia EV2 Türkiye fiyatı ve ÖTV dilimi analizi

Batarya kapasitesi, menzil ve şarj performansı

Türkiye paketlerinde sunulan ve kırpılan donanımlar

Sınıfındaki rakipleriyle fiyat/performans karşılaştırması

Siz Kia EV2'nin Türkiye fiyatı ve sunduğu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.