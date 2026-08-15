Kia EV2 Türkiye'de! FİYATI VE DONANIMLARI beklemeye değer mi?

Kia'nın B-SUV segmentindeki tamamen elektrikli yeni modeli EV2, Türkiye pazarında dengeleri değiştirmeye geliyor! Bu videoda Kia EV2'nin Türkiye'ye özel donanım paketlerini, açıklanan fiyat skalasını ve öne çıkan teknik özelliklerini inceliyoruz.
⚡ Videoda Neler Var?
- Kia EV2 Türkiye fiyatı ve ÖTV dilimi analizi
- Batarya kapasitesi, menzil ve şarj performansı
- Türkiye paketlerinde sunulan ve kırpılan donanımlar
- Sınıfındaki rakipleriyle fiyat/performans karşılaştırması
Siz Kia EV2'nin Türkiye fiyatı ve sunduğu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım!