    Kia fiyatları kırdı: Avrupa’da Çinli devlerle savaş başladı

    Kia, Çinli rakiplerin yükselişine karşı fiyat stratejisini değiştirdi. BYD başta olmak üzere artan rekabet, Avrupa’da dengeleri kökten sarsıyor.                

    Çin'deki yoğun rekabetten dolayı yaşanan fiyat savaşları Avrupa'ya da sıçramaya başladı. Bu konuda Kia cephesinden dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Markanın CEO’su Song Ho-sung, Avrupa’da Çinli rakiplerle aralarındaki fiyat farkını %20-25 seviyesinden %15-20 bandına çektiklerini açıkladı.

    Çinliler Avrupa'da agresif büyüyor

    Kia fiyatları kırdı: Avrupa’da Çinli devlerle savaş başladı Tam Boyutta Gör
    Bu hamlenin arkasında özellikle BYD’nin agresif büyümesi yatıyor. Öyle ki Çinli devin Avrupa’daki satışları yalnızca mart ayında yaklaşık %150 artış gösterdi.

    Bu gelişme, Avrupa’yı açık şekilde elektrikli otomobillerin yeni savaş alanına dönüştürmüş durumda. Çinli üreticiler iç pazardaki yavaşlama ve ABD pazarına erişim zorlukları nedeniyle rotayı Avrupa’ya çevirirken, yerleşik markalar da fiyat kırarak karşılık veriyor. Bu kapsamda Kia da güçlü karlılık yapısını kullanarak bu baskıya dayanmayı hedefliyor. Ancak bu durum şirketin kar marjını aşağı çekmeye başlamış durumda.

    Teşviklerin azaltılması da durumu kötüleştirdi

    Öte yandan sektörün geleceği de belirsizliklerle dolu. Song Ho-sung’a göre Çin otomotiv endüstrisinde beklenenden daha erken bir yeniden yapılanma süreci başlayabilir. Devletin odağını elektrikli araçlardan ziyade yapay zeka ve robotik gibi alanlara kaydırması ve teşviklerin azaltılması, Çin'de kar edemeyen yerel markaların Avrupa'da daha agresif ilerlemesine sebep olabilir.

    Uzun vadede belirsizlik olsa da kısa vadede tablo net. Avrupa’da rekabet daha da sertleşecek, fiyatlar aşağı çekilmeye devam edecek ve kazananı belirleyecek olan sadece teknoloji değil, aynı zamanda fiyat stratejisi olacak. Bu durumun ilerleyen süreçte Türkiye pazarına da yansıdığına şahit olabiliriz. 

