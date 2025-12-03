Kia, gizemli konsept otomobilinin ipucu görsellerini paylaştı

Görsel çok az detay veriyor ama ipucu konusunda oldukça cömert. Uzun bir aks mesafesi ve neredeyse yok denecek kadar kısa ön-arka çıkıntılar, karşımızdaki otomobilin içten yanmalı motordan ziyade elektrikli olabileceğini gösteriyor.
Her ne kadar açıkça dört kapılı bir gövde olduğu anlaşılsa da otomobilin özellikle ön kısmı adeta bir süper otomobil kadar agresif. Öne doğru iyice eğilmiş ön cam, hatlarını kesintisiz şekilde arka koltukların üzerindeki tavan bölümüne kadar taşıyor. Arka cam ise tam ters yönde benzer bir hat oluşturuyor.
Kia, konseptin adını açıklamadığı gibi net bir tanıtım tarihi de vermiş değil. Ancak modelin EV6 ile EV9 arasına, yani EV7 ya da EV8 gibi bir noktaya konumlanması muhtemel. Bu konum, Kia Başkanı Ho Sung Song'un daha önce gazetecilere yaptığı açıklamalarda "markanın imajını yükseltecek performans odaklı bir elektrikli otomobil" fikriyle de birebir örtüşüyor.