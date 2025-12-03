Giriş
    Kia, gizemli konsept otomobilinin ipucu görsellerini paylaştı

    Güney Koreli üreticinin paylaştığı görseller, dört kapılı gövde tipine rağmen süper otomobil tarzında agresif çizgilere sahip bir konsept çalışmasıyla karşı karşıya olacağımızı gösteriyor.

    Kia, gizemli konsept otomobilinin ipucu görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Kia, sosyal medyada paylaştığı karanlık görsellerle yeni bir elektrikli spor sedanın ipuçlarını verdi. Gölgeler arasında seçilen silüet, akıcı hatlara sahip dört kapılı bir otomobile ait. Bu da akıllara hemen “Stinger’ın halefi olabilir mi?” sorusunu getiriyor.

    Görsel çok az detay veriyor ama ipucu konusunda oldukça cömert. Uzun bir aks mesafesi ve neredeyse yok denecek kadar kısa ön-arka çıkıntılar, karşımızdaki otomobilin içten yanmalı motordan ziyade elektrikli olabileceğini gösteriyor.

    Her ne kadar açıkça dört kapılı bir gövde olduğu anlaşılsa da otomobilin özellikle ön kısmı adeta bir süper otomobil kadar agresif. Öne doğru iyice eğilmiş ön cam, hatlarını kesintisiz şekilde arka koltukların üzerindeki tavan bölümüne kadar taşıyor. Arka cam ise tam ters yönde benzer bir hat oluşturuyor.

    Kia, gizemli konsept otomobilinin ipucu görsellerini paylaştı
    Otomobilin ön tarafındaki gündüz LED'leri tamponda çapraz şekilde, üst tarafta ise dijital yan aynalara kadar uzanıyor. Tasarımdaki keskin hatlar, yan tarafta oldukça geniş birer omuz çizgisine dönüşüyor. Arkada ise Kia'nın yeni tasarım diliyle uyumlu ince LED stoplar göze çarpıyor. Tavandaki kavisli camı ayıran V formundaki detay da dikkat çekenler arasında.

    Kia, konseptin adını açıklamadığı gibi net bir tanıtım tarihi de vermiş değil. Ancak modelin EV6 ile EV9 arasına, yani EV7 ya da EV8 gibi bir noktaya konumlanması muhtemel. Bu konum, Kia Başkanı Ho Sung Song’un daha önce gazetecilere yaptığı açıklamalarda “markanın imajını yükseltecek performans odaklı bir elektrikli otomobil” fikriyle de birebir örtüşüyor.

    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

