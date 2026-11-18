Yapay Zeka Özeti:
- Kia, 2027 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği en ucuz elektrikli otomobili EV1 üzerinde çalışıyor. Modelin teşviksiz 20 bin euro civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması planlanıyor. Hyundai ile ortak platformda geliştirilen hatchback formundaki araç, markanın ilk yazılım odaklı otomobili olacak. Slovakya'da üretilmesi beklenen model, Avrupa pazarında benzinli şehir araçlarıyla doğrudan rekabet edecek. Otomobilin menzil detayları ve teslimat tarihleri ise henüz netlik kazanmadı.
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Yeni Kia EV1'den ilk bilgiler
Kia’nın küresel operasyonlardan sorumlu yöneticisi Ted Lee’nin verdiği bilgilere göre, otomobil için 20 bin ile 22 bin euro arasında başlangıç fiyatı hedefleniyor. Üstelik bu rakama herhangi bir devlet teşviki dahil değil. Böylece EV1’in yalnızca küçük elektriklilerle değil, benzinli şehir otomobilleriyle de fiyat rekabetine girmesi amaçlanıyor.
Yeni modelin altyapısı, Hyundai ile birlikte geliştiriliyor. Aynı platformun Hyundai tarafında Ioniq 1 adını alması beklenen küçük bir elektrikli otomobilde kullanılması da gündemde. Ortak geliştirme ve parça kullanımı, iki markanın maliyetleri düşürmesini sağlayacak.
Kia, bu küçük hatchback’i ilk “yazılım tanımlı otomobili” olarak da planlıyor. Aracın temel işlevlerinin ortak bir yazılım altyapısından yönetildiği bu yaklaşımın yanında, otoyolda sürücü gözetiminde çalışan gelişmiş sürüş destekleri de şirketin planları arasında yer alıyor.
Batarya kapasitesi, motor gücü ve menzil henüz açıklanmadı. 2027 sonu hedefi, geliştirme çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin. Otomobilin siparişe açılacağı ve müşterilere teslim edileceği tarihler ise henüz belli değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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