Kia'nın en ucuz elektriklisi EV2, Euro NCAP testine girdi: İşte sonuç

Şehir içi SUV segmentinde yer alan elektrikli otomobil, çarpışma koruması değerlendirmesinde %86 puan elde etti. Yan bariyer ve daha zorlu yan direk çarpışması testlerinde tüm kritik vücut bölgeleri için iyi veya yeterli koruma sağlayan Kia EV2, yan çarpışmalarda ön koltuktaki yolcuların kafalarının birbirine çarpmasını önlemeyi amaçlayan orta hava yastığının performansıyla da öne çıktı.
Kaza sonrası güvenlik kategorisinde ise model %89 gibi yüksek bir başarı yakaladı. Acil yardım ekiplerine anında detaylı bilgi aktaran gelişmiş eCall sistemi ve yolcuların araçtan tahliyesini kolaylaştıran kabin tasarımı bu yüksek puanda belirleyici oldu.
Sürüş asistanları ve gerçek yol testleri
Güvenlik asistanları kategorisinde güvenli sürüş için %74, çarpışma önleme içinse %66 puan kaydedildi. Sürücü takip sistemi yorgunluk, dikkat kaybı ve telefon kullanımı gibi durumları algılama yeteneği üzerinden değerlendirmeye dahil edildi.
Aracın eksi hanesine yazılan noktalar arasında, arka koltukta çocuk bırakıldığında sürücüyü uyaran sistemin standart donanımda sunulmaması ve düşük hızlarda yaya ile bisikletlilere yönelik otomatik acil frenleme sisteminin sınırlı performansı yer aldı.
Fiziksel tuş tercihine tam puan
Kia EV2 iç mekan ergonomisiyle de fark yarattı. Birçok markanın her şeyi dokunmatik ekranlara hapsettiği bir dönemde fiziksel tuşlardan vazgeçmeyen Kia, bu tercihiyle Euro NCAP'in takdirini kazandı.
Sürüş kontrollerinin yanı sıra konfor ve bilgi-eğlence sistemlerinde de fiziksel düğmelere yer verilmesi, modelin ilgili değerlendirme kategorisinde %100 puan elde etmesini sağladı.
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