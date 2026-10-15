Kia'nın en ucuz elektriklisi EV2, Euro NCAP testine girdi: İşte sonuç

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Kia'nın geçtiğimiz aylarda Türkiye'de de satışa sunduğu en uygun fiyatlı %100 elektrikli modeli EV2, Avrupa bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP'in yenilenen zorlu testlerinden tam not alarak 5 yıldız kazanmayı başardı.

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Şehir içi SUV segmentinde yer alan elektrikli otomobil, çarpışma koruması değerlendirmesinde %86 puan elde etti. Yan bariyer ve daha zorlu yan direk çarpışması testlerinde tüm kritik vücut bölgeleri için iyi veya yeterli koruma sağlayan Kia EV2, yan çarpışmalarda ön koltuktaki yolcuların kafalarının birbirine çarpmasını önlemeyi amaçlayan orta hava yastığının performansıyla da öne çıktı.

Tam Boyutta Gör Testler modelin güçlü yönlerinin yanı sıra bazı zayıf noktalarını da gösterdi. Önden kısmi örtüşmeli çarpışma testinde ön yolcunun göğüs bölgesinde yaralanma riski tespit edilirken, aracın sert ön gövde yapısının kafa kafaya çarpışmalarda karşı araçtakiler için risk oluşturabileceği belirtildi.

Kaza sonrası güvenlik kategorisinde ise model %89 gibi yüksek bir başarı yakaladı. Acil yardım ekiplerine anında detaylı bilgi aktaran gelişmiş eCall sistemi ve yolcuların araçtan tahliyesini kolaylaştıran kabin tasarımı bu yüksek puanda belirleyici oldu.

Sürüş asistanları ve gerçek yol testleri

Güvenlik asistanları kategorisinde güvenli sürüş için %74, çarpışma önleme içinse %66 puan kaydedildi. Sürücü takip sistemi yorgunluk, dikkat kaybı ve telefon kullanımı gibi durumları algılama yeteneği üzerinden değerlendirmeye dahil edildi.

Tam Boyutta Gör Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) İtalya, Almanya ve Avusturya'yı kapsayan yaklaşık 2.000 kilometrelik gerçek yol testinden geçirildi. Sistem hız sınırının değiştiği durumların %79'unda tabelayı doğru algılarken, yolculuk boyunca katedilen toplam mesafenin %86'sında sürücüye doğru hız sınırını gösterdi.

Aracın eksi hanesine yazılan noktalar arasında, arka koltukta çocuk bırakıldığında sürücüyü uyaran sistemin standart donanımda sunulmaması ve düşük hızlarda yaya ile bisikletlilere yönelik otomatik acil frenleme sisteminin sınırlı performansı yer aldı.

Tam Boyutta Gör

Fiziksel tuş tercihine tam puan

Kia EV2 iç mekan ergonomisiyle de fark yarattı. Birçok markanın her şeyi dokunmatik ekranlara hapsettiği bir dönemde fiziksel tuşlardan vazgeçmeyen Kia, bu tercihiyle Euro NCAP'in takdirini kazandı.

Sürüş kontrollerinin yanı sıra konfor ve bilgi-eğlence sistemlerinde de fiziksel düğmelere yer verilmesi, modelin ilgili değerlendirme kategorisinde %100 puan elde etmesini sağladı.

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Kia'nın en ucuz elektriklisi EV2'nin Euro NCAP sonucu açıklandı

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