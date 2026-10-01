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    Kia Seltos sonunda Türkiye'de satışa çıktı: İşte resmi fiyatlar

    Kia yenilenen Seltos modelini Türkiye pazarında satışa sundu. Merakla beklenen kompakt SUV ülkemizde Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç farklı donanım paketiyle tercih edilebilecek.

    Kia Seltos sonunda Türkiye'de satışa çıktı: İşte resmi fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Kia'nın yenilenen kompakt SUV modeli Seltos, Türkiye pazarında resmi olarak satışa çıktı. 180 beygir güç üreten 1.6 litrelik turbo benzinli motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen model, kampanyalı 2 milyon 349 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

    Motor ve boyutlar

    Türkiye'de Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunulan Seltos'un tüm versiyonlarında aynı güç aktarım organı görev yapıyor. 1.6 TGDI benzinli motor, 180 beygir güç ve 265 Nm tork üreterek gücünü ön tekerleklere aktarıyor. 0'dan 100 km/s hıza 8.8 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 208 km/s olarak açıklandı.

    Kia Seltos sonunda Türkiye'de satışa çıktı: İşte resmi fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Yeni Seltos, 4.430 mm uzunluk, 1.830 mm genişlik ve 2.690 mm aks mesafesiyle geliyor. 160 mm yerden yüksekliğe sahip SUV, arka koltuklar dikken 483 litre, koltuklar yatırıldığında ise 1.458 litre bagaj hacmi sunuyor.

    Donanım paketlerinde neler var?

    Kia Seltos'un tüm paketlerinde 12.3 inç Supervision gösterge paneli, 12.3 inç multimedya ekranı, Kia Connect uzaktan bağlantı özelliği, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.

    Kia Seltos sonunda Türkiye'de satışa çıktı: İşte resmi fiyatlar Tam Boyutta Gör

    • Cool: 16 inç alaşım jantlar, LED ön farlar ve gündüz farları, LED arka stoplar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, ön/arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, deri direksiyon ile sürüş modu seçimi yer alıyor.
       
    • Elegance: Cool paketine ek olarak 18 inç alaşım jantlar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, deri koltuklar, elektrikli sürücü koltuğu, 3 kademeli ön koltuk ısıtması, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli klima, yağmur sensörü ve elektrikli-hafızalı bagaj kapağı sunuluyor.

    Kia Seltos sonunda Türkiye'de satışa çıktı: İşte resmi fiyatlar Tam Boyutta Gör

    • X-Line: 19 inç özel tasarım alaşım jantlar, özel parlak siyah radyatör ızgarası ve marşpiyeller ile dış tasarımda ayrışıyor. İç mekanda ve teknolojide ise 360 derece çevre görüş sistemi, navigasyon, kablosuz şarj, ambiyans aydınlatma, kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) ve arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) öne çıkıyor.

    Kia Seltos Türkiye fiyat listesi

    1 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olan resmi kampanyalı fiyat listesi şu şekilde:

    Versiyon Yakıt Donanım Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat
    Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool 2.549.000 TL 2.349.000 TL
    Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 3.215.000 TL 2.965.000 TL
    Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Benzin X-Line 3.399.000 TL 3.149.000 TL

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