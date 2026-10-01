Kia Seltos sonunda Türkiye'de satışa çıktı: İşte resmi fiyatlar

Motor ve boyutlar
Türkiye'de Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunulan Seltos'un tüm versiyonlarında aynı güç aktarım organı görev yapıyor. 1.6 TGDI benzinli motor, 180 beygir güç ve 265 Nm tork üreterek gücünü ön tekerleklere aktarıyor. 0'dan 100 km/s hıza 8.8 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 208 km/s olarak açıklandı.
Donanım paketlerinde neler var?
Kia Seltos'un tüm paketlerinde 12.3 inç Supervision gösterge paneli, 12.3 inç multimedya ekranı, Kia Connect uzaktan bağlantı özelliği, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.
- Cool: 16 inç alaşım jantlar, LED ön farlar ve gündüz farları, LED arka stoplar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, ön/arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, deri direksiyon ile sürüş modu seçimi yer alıyor.
- Elegance: Cool paketine ek olarak 18 inç alaşım jantlar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, deri koltuklar, elektrikli sürücü koltuğu, 3 kademeli ön koltuk ısıtması, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli klima, yağmur sensörü ve elektrikli-hafızalı bagaj kapağı sunuluyor.
- X-Line: 19 inç özel tasarım alaşım jantlar, özel parlak siyah radyatör ızgarası ve marşpiyeller ile dış tasarımda ayrışıyor. İç mekanda ve teknolojide ise 360 derece çevre görüş sistemi, navigasyon, kablosuz şarj, ambiyans aydınlatma, kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) ve arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) öne çıkıyor.
Kia Seltos Türkiye fiyat listesi
1 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olan resmi kampanyalı fiyat listesi şu şekilde:
|Versiyon
|Yakıt
|Donanım
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Cool
|2.549.000 TL
|2.349.000 TL
|Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Elegance
|3.215.000 TL
|2.965.000 TL
|Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|X-Line
|3.399.000 TL
|3.149.000 TL
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