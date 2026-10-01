Kia Seltos sonunda Türkiye'de satışa çıktı: İşte resmi fiyatlar

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Kia'nın yenilenen kompakt SUV modeli Seltos, Türkiye pazarında resmi olarak satışa çıktı. 180 beygir güç üreten 1.6 litrelik turbo benzinli motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen model, kampanyalı 2 milyon 349 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

Motor ve boyutlar

Türkiye'de Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunulan Seltos'un tüm versiyonlarında aynı güç aktarım organı görev yapıyor. 1.6 TGDI benzinli motor, 180 beygir güç ve 265 Nm tork üreterek gücünü ön tekerleklere aktarıyor. 0'dan 100 km/s hıza 8.8 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 208 km/s olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Yeni Seltos, 4.430 mm uzunluk, 1.830 mm genişlik ve 2.690 mm aks mesafesiyle geliyor. 160 mm yerden yüksekliğe sahip SUV, arka koltuklar dikken 483 litre, koltuklar yatırıldığında ise 1.458 litre bagaj hacmi sunuyor.

Donanım paketlerinde neler var?

Kia Seltos'un tüm paketlerinde 12.3 inç Supervision gösterge paneli, 12.3 inç multimedya ekranı, Kia Connect uzaktan bağlantı özelliği, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.

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Cool: 16 inç alaşım jantlar, LED ön farlar ve gündüz farları, LED arka stoplar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, ön/arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, deri direksiyon ile sürüş modu seçimi yer alıyor.



16 inç alaşım jantlar, LED ön farlar ve gündüz farları, LED arka stoplar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, ön/arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, deri direksiyon ile sürüş modu seçimi yer alıyor. Elegance: Cool paketine ek olarak 18 inç alaşım jantlar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, deri koltuklar, elektrikli sürücü koltuğu, 3 kademeli ön koltuk ısıtması, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli klima, yağmur sensörü ve elektrikli-hafızalı bagaj kapağı sunuluyor.

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X-Line: 19 inç özel tasarım alaşım jantlar, özel parlak siyah radyatör ızgarası ve marşpiyeller ile dış tasarımda ayrışıyor. İç mekanda ve teknolojide ise 360 derece çevre görüş sistemi, navigasyon, kablosuz şarj, ambiyans aydınlatma, kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) ve arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) öne çıkıyor.

Kia Seltos Türkiye fiyat listesi

1 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olan resmi kampanyalı fiyat listesi şu şekilde:

Versiyon Yakıt Donanım Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool 2.549.000 TL 2.349.000 TL Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 3.215.000 TL 2.965.000 TL Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Benzin X-Line 3.399.000 TL 3.149.000 TL

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Kia Seltos sonunda Türkiye'de satışa çıktı: İşte resmi fiyatlar

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