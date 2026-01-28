Giriş
    Kıbrıs mücadelesine odaklanan Kıbrıs Türküsü filminden ilk fragman yayınlandı

    Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun da yönetmeni olan Özer Feyzioğlu'nun çektiği Kıbrıs Türküsü filminden ilk fragman paylaşıldı. Film, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak.

    Kıbrıs mücadelesine odaklanan Kıbrıs Türküsü filminden ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak yerli filmlerden biri de Kıbrıs Türküsü olacak. Adından da anlaşılacağı üzere Kıbrıs'ta yaşanan trajadilere ve verilen mücadeleye odaklanacak olan film, 27 Şubat'ta sinemalarda gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım sürecinin başlamasıyla birlikte, filmden ilk fragman da paylaşıldı.

    Kıbrıs Türküsü, 1957-1974 Arası Döneme Odaklanıyor

    Kıbrıs Türküsü, 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşuyla birlikte bir öğretmenin direnişçiye dönüşmesini konu alıyor..Halkını korumak için Türk Mukavemet Teşkilatı’na katılan Ali karakteri üzerinden Kıbrıs Türklerinin on yedi yıla yayılan mücadelesini anlatan film, aynı zamanda sürecin diplomatik ayağındaki tarihi figürlere ve siyasi gelişmelere yer veriyor.

    Yönetmen koltuğunda daha önce "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" ve "Kesişme - İyi ki Varsın Eren" gibi fillmleri yöneten Özer Feyzioğlu oturuyor.

    Emre Bey ve Almila Ada'nın başrollerini paylaştığı filmiin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Cemal Hünal, Engin Hepileri, Doğukan Polat, Cem Uslu, Didem İnselel, Orkuncan İzan,Tugay Mercan gibi isimler yer alıyor.

