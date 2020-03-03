Kiev Kurdu; Bitcoin dolandırıcılığında 70 milyon dolar vurgun yaptı

Tam Boyutta Gör

Kripto para piyasasının patlama yapması ile birlikte dolandırıcılık vakalarında inanılmaz bir artış yaşandı. Tecrübesiz yatırımcıları yüksek kar vaadiyle dolandırmayı amaçlayan pek çok piramit yapı on milyonlarca dolar vurgunla kayıplara karıştı. Bunlardan birisi de Ukrayna’da.

Son kuruşuna kadar alıyor

Kiev şehrinde Milton Group tarafından işletilen Ukrayna Bitcoin Ticareti adındaki bir şirketin 2019 yılında yatırımcıları 70 milyon dolar civarında dolandırdığı iddia ediliyor. İddialar ise bizzat firmada görev yapmış bir çalışanın ifadelerine dayanıyor.

İfadelere göre şirket Avusturalya, Yeni Zelanda ve İngiltere’deki tecrübesiz yatırımcıları hedefliyor. Sahte web sitesi reklamları ve oyun içi reklamlar ile kullanıcıları hedefleyen firma, kripto paralar başta olmak üzere çeşitli yatırım araçlarında etkileyici kar vaadinde bulunarak yatırım yaptırıyor. Kullanıcıların bir kez reklamlardaki formu doldurmuş olması yeterli.

İlginizi Çekebilir

Bitcoin bir darbe daha yedi kayıplar yüzde 30 oldu

Ayrıca Bkz. "Realme markasının ilk akıllı bilekliği duyuruldu"

Çağrı merkezine sahip olan firmanın 200 civarındaki çalışanı tecrübesiz yatırımcıları avlamak ve kandırmak ile görevli. İtirafları yapan kişi de müşteriyi yeniden kazanma bölümünde olduğunu ve günde en az 300 arama yapmakla görevli olduğunu belirtiyor. Çalışanlar elde edilen gelirden komisyon alıyor.

Yatırımlarını kaybeden kişilere bir de sigorta hizmeti vermeye çalışan firma böylece hesapları son kuruşuna kadar boşaltmış oluyor. Sahte vergi ödeme mektupları da gönderen firma çeşitli yöntemlerle kandırmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör

Kendisine Kiev Kurdu lakabını takan firma patronu Jacob Keselman iddiaları kesin bir dille yalanlarken kanuni bir yatırım firması olduklarını ifade ediyor. Bununla birlikte The Guardian firmanın eline düşmüş bazı kurbanlarla iletişime geçmiş. Mağdurlar reklamlarla etkileşime geçtikten sonra günlerce sayısız çağrı aldıklarını belirtiyor. Durmaksızın arama yapan firmanın bir şekilde yatırımcıyı ikna etmeyi başardığı ifade ediliyor. 67 yaşındaki bir İsveçlinin evi dahil tüm mal varlığını firmaya kaptırdığı da ifade edilmiş.

Bu tarz dolandırıcılık konularına karşı henüz yatırımcılar oldukça savunmasız. Her şey kitabına uydurulduğu için kripto para piyasası veya emtia piyasasında tecübesiz yatırımcılar yanlış bir karar ile tüm yatırımlarını kaybedebiliyor. Bu bakımdan en azından güvenilir yatırım araçlarına yönelmekte ve piyasadaki gelişmeleri takip etmekte fayda var.

https://cointelegraph.com/news/whistleblower-outs-wolf-of-kyiv-for-70-million-bitcoin-scam

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.