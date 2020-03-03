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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kiev Kurdu; Bitcoin dolandırıcılığında 70 milyon dolar vurgun yaptı

    Ukraynalı bir kripto para yatırım şirketi, sözde yüksek kar vaderek kurbanları son kuruşuna kadar tüketti. Şirketin 70 milyon dolar civarında vurgun yaptığı iddia ediliyor.
    2 hf.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kiev Kurdu; Bitcoin dolandırıcılığında 70 milyon dolar vurgun yaptı
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    Kripto para piyasasının patlama yapması ile birlikte dolandırıcılık vakalarında inanılmaz bir artış yaşandı. Tecrübesiz yatırımcıları yüksek kar vaadiyle dolandırmayı amaçlayan pek çok piramit yapı on milyonlarca dolar vurgunla kayıplara karıştı. Bunlardan birisi de Ukrayna’da.

    Son kuruşuna kadar alıyor

    Kiev şehrinde Milton Group tarafından işletilen Ukrayna Bitcoin Ticareti adındaki bir şirketin 2019 yılında yatırımcıları 70 milyon dolar civarında dolandırdığı iddia ediliyor. İddialar ise bizzat firmada görev yapmış bir çalışanın ifadelerine dayanıyor.

    İfadelere göre şirket Avusturalya, Yeni Zelanda ve İngiltere’deki tecrübesiz yatırımcıları hedefliyor. Sahte web sitesi reklamları ve oyun içi reklamlar ile kullanıcıları hedefleyen firma, kripto paralar başta olmak üzere çeşitli yatırım araçlarında etkileyici kar vaadinde bulunarak yatırım yaptırıyor. Kullanıcıların bir kez reklamlardaki formu doldurmuş olması yeterli.

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    Çağrı merkezine sahip olan firmanın 200 civarındaki çalışanı tecrübesiz yatırımcıları avlamak ve kandırmak ile görevli. İtirafları yapan kişi de müşteriyi yeniden kazanma bölümünde olduğunu ve günde en az 300 arama yapmakla görevli olduğunu belirtiyor. Çalışanlar elde edilen gelirden komisyon alıyor.

    Yatırımlarını kaybeden kişilere bir de sigorta hizmeti vermeye çalışan firma böylece hesapları son kuruşuna kadar boşaltmış oluyor. Sahte vergi ödeme mektupları da gönderen firma çeşitli yöntemlerle kandırmaya devam ediyor.

    Kiev Kurdu; Bitcoin dolandırıcılığında 70 milyon dolar vurgun yaptı
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    Kendisine Kiev Kurdu lakabını takan firma patronu Jacob Keselman iddiaları kesin bir dille yalanlarken kanuni bir yatırım firması olduklarını ifade ediyor. Bununla birlikte The Guardian firmanın eline düşmüş bazı kurbanlarla iletişime geçmiş. Mağdurlar reklamlarla etkileşime geçtikten sonra günlerce sayısız çağrı aldıklarını belirtiyor. Durmaksızın arama yapan firmanın bir şekilde yatırımcıyı ikna etmeyi başardığı ifade ediliyor. 67 yaşındaki bir İsveçlinin evi dahil tüm mal varlığını firmaya kaptırdığı da ifade edilmiş.

    Bu tarz dolandırıcılık konularına karşı henüz yatırımcılar oldukça savunmasız. Her şey kitabına uydurulduğu için kripto para piyasası veya emtia piyasasında tecübesiz yatırımcılar yanlış bir karar ile tüm yatırımlarını kaybedebiliyor. Bu bakımdan en azından güvenilir yatırım araçlarına yönelmekte ve piyasadaki gelişmeleri takip etmekte fayda var.



    https://cointelegraph.com/news/whistleblower-outs-wolf-of-kyiv-for-70-million-bitcoin-scam Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hikmetg (Hikmet Güngör) 2 hf. en beğenilen
    Bu kripto para işi hiç de güvenli değil.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 2 hf.
    her ülkenin kendi JET'i var demek ki
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    alemburda34 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Kocum benim yurtici yurtdisi gogsumuzu kabartiyor
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    monacomen 2 hf.
    Çiftlik bank 2. Kripto para elde tutulmayan ve kimin eli kimin cebinde ne ara çıktı niye düştü diye dedikodular ile inip çıkan bir ürüne para yatırmak salaklıktır. Aniden zengin olmak istiyorsan git iddiaa, altılı ganyan, piyango bileti filan al hiç olmazsa ne çıktığı nereden alacağın nereye koyacağın belli bir şans paran olur.
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    joven 2 hf.
    İyi olmuş kolay para kazanmak isteyenlere
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    hikmetg (Hikmet Güngör) 2 hf. en beğenilen
    Bu kripto para işi hiç de güvenli değil.
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