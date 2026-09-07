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    Killzone geri dönüyor! Sony, 13 yıl sonra seriyi yeniden canlandırıyor

    Sony'nin uzun süredir rafa kaldırdığı Killzone serisi için yeni bir proje hazırladığı ortaya çıktı. Guerrilla Games'in geliştirme sürecine dahil olduğu proje, Horizon 3'ten önce çıkabilir.

    Killzone geri dönüyor! Sony, 13 yıl sonra seriyi canlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Sony ve Guerrilla Games cephesinden Killzone serisiyle ilgili uzun süredir beklenmeyen bir gelişme yaşandı. MP1st tarafından aktarılan bilgilere göre Sony, Killzone serisinin geri dönüşü için yeşil ışık yaktı. Projenin henüz erken geliştirme aşamasında olduğu ve bir remake veya remaster olarak hazırlandığı belirtiliyor.

     Killzone geri dönüyor

    İddiaya göre Guerrilla Games, proje üzerinde harici bir geliştirme ekibiyle birlikte çalışıyor. Killzone projesinin başlangıçta Hollandalı stüdyonun Horizon Hunters Gathering üzerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından başlatılması planlanıyordu. Ancak söz konusu oyundaki yeniden başlatma kararı nedeniyle Killzone projesinin takviminin de değişmiş olabileceği paylaşıldı.

    Buna rağmen projenin Horizon 3'ten önce piyasaya çıkmasının planlandığı iddia ediliyor. Bu detay, Guerrilla Games'in son yıllarda Horizon markasına verdiği öncelik düşünüldüğünde özellikle dikkat çekici. Sony ve Guerrilla, Horizon evrenini yalnızca ana oyunlarla sınırlı tutmayarak farklı projeler üzerinde de çalışıyor.

    Seriye yönelik iki çok oyunculu proje bulunurken, ikinci oyunun Steel Frontiers kod adıyla NCSoft tarafından geliştirildiği belirtiliyor. Horizon ayrıca iptal edilen bir televizyon dizisi projesine ve hazırlık aşamasındaki sinema filmine sahip. Bu nedenle Sony'nin Horizon 3 yerine önce Killzone'u geri getirmeye hazırlanması, şirketin seriye yönelik planlarında önemli bir değişikliğe işaret edebilir.

    Yeni projenin varlığı ve çıkış sıralaması şu aşamada Sony tarafından doğrulanmış değil.  Killzone serisinin son oyunu Killzone: Shadow Fall, 2013 yılında PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından biri olarak piyasaya sürülmüştü. Böylece serinin yeni bir oyunla geri dönmesi durumunda son ana yapımdan bu yana 13 yılı aşkın bir süre geçmiş olacak.

    Remake veya Remaster olarabilir

    Serinin geri dönüş ihtimali aslında geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir gelişmeyle yeniden gündeme gelmişti. Killzone, Helldivers 2 ile gerçekleştirilen sürpriz bir crossover etkinliğinde yeniden PlayStation oyuncularının karşısına çıkmıştı. 

    Şimdilik projenin remake mi yoksa remaster mı olduğu, hangi oyunu temel aldığı, hangi platformlarda yayınlanacağı ve çıkış tarihi bilinmiyor. Projenin erken geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken, Horizon 3'ten önce çıkacağı yönündeki bilgi de doğrulanmış bir takvim olarak değerlendirilmemeli.

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