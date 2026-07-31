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    Kimi K3 ile ses getiren Moonshot AI, kısa sürede 35 milyar dolar değerlemeye ulaştı

    Kimi K3 ile son dönemin en dikkat çekici yapay zekâsını çıkaran Çinli Moonshot AI, son yatırım turu sırasında beklenenden de fazla ilgi gördü ve toplam değerlemesini 35 milyar dolara çıkardı.

    Kimi K3 ile ses getiren Moonshot AI, kısa sürede 35 milyar dolar değerlemeye ulaştı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ dünyasında son günlerin en çok konuşulan modeli Kimi K3 oldu. Çin merkezli Moonshot AI'ın geliştirdiği bu açık kaynaklı model, OpenAI ve Anthropic'in en üst modellerine neredeyse denk bir performans sunarak sektörde deprem etkisi yarattı. Öyle ki Kimi K3'ün çıkışı sonrası Batılı yapay zekâ şirketlerinin değerinden yüzlerce milyar dolar silindi.

    Bu sırada Moonshot AI ise bir anda çok daha değerli bir şirkete dönüştü. Nitekim son yatırım turu sonrası şirketin değerlemesi 35 milyar dolara ulaştı. Bloomberg'in aktardığına göre şirket bu yatırım turu sırasında 1.5-2 milyar dolar toplamayı hedefliyordu. Ancak Kimi K3'ün yarattığı ivme sayesinde toplanan fon 3.5 milyar doları buldu.

    Bu son fonlama sırasında şirketin değerlemesinin 35 milyar dolar üzerinden yapılması, Moonshot AI'ın ne kadar hızlı büyüdüğünün göstergesi. Şirket daha bir yıl önce fon toplarken 4.3 milyar dolar değerlemeyle yatırımcılara açılmıştı.

    Kimi K3, 2.8 Trilyon Parametreli Dev Bir Model

    Bu dikkat çekici yükselişin arkasındaki başlıca aktör olan Kimi K3, 2.8 trilyon parametreye sahip devasa bir model. Parametre sayısı tek başına bir yapay zekânın ne kadar iyi olduğunu göstermese de modelin ölçeğini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olarak dikkat çekiyor. Kimi K3; gelişmiş akıl yürütme, uzun süreli kodlama görevleri ve bilgi yoğun profesyonel işlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Model 1 milyon tokenlık bağlam penceresine (context window) sahip. Bu da tek bir istem içerisinde önceki nesil modellere kıyasla çok daha fazla metni okuyup hafızasında tutabildiği anlamına geliyor.

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