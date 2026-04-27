Netflix, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezon fragmanını yayınladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bir yandan Türkiye'de yeni yerli yapımlara imza atan Netflix, diğer yandan popüler dizilerinin yeni sezonlarını çekmeyi de ihmal etmiyor. Bu bağlamda, Kimler Geldi Kimler Geçti de bu yaz 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği dizinin 3. sezonu 8 Mayıs'ta yayınlanacak.

Yayın tarihi yaklaşan 3. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün yeni sezonun fragmanını paylaştı.

Kimler Geldi Kimler Geçti, 8 Mayıs'ta 3. Sezonuyla Geri Dönecek

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonunda, yıkıcı bir ilişkinin izlerini hâlâ üzerinde taşıyan Leyla, geçmişinin yüküyle mücadele ederken hiç ummadığı bir bağın içine çekilir. Bu yeni başlangıçla birlikte aşka ve hayata artık başkalarının değil, kendi koyduğu sınırlar ve seçimlerle yön vermeye karar verir.

Yeni sezonda Serenay Sarıkaya'ya Fatih Artman, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat Şungar, Boran Kuzum, Esra Ruşan, Meriç Aral, Efe Tunçer gibi isimler eşlik ediyor.

