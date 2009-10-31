Kingmax'ten yüksek performans tutkunları için 2200MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Kingmax, hız aşırtma tutkunları ve oyuncılar için hazırladığı Hercules isimli DDR3 ailesini duyurdu. Firmanın LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 800 serisi Intel işlemciler için hazırladığı 4GB kapasiteli çift kanal DDR3 bellek kitlerinin satışa sunulacak ilk temsilcisi 2200MHz'de çalışıyor. CL10 zamanlamalarıyla gelen bellek kitinin Intel XMP (Extreme Memory Profiles) desteği sunduğu ve bu sayede uyumlu anakartlarda daha agresif zamanlamalara ulaşabileceği belirtilirken, kit üzerinde TinyBGA DRAM yongalarına ve taklitlere karşı entegre ASIC çipine yer veriliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yüksek hızlı DDR3 kitiyle birlikte Kingmax, Hercules serisi için 1600MHz ve 2000MHz'de çalışan yeni kitler de hazırlıyor.