Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingmax'ten yüksek performans tutkunları için 2200MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kingmax'ten yüksek performans tutkunları için 2200MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti
Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Kingmax, hız aşırtma tutkunları ve oyuncılar için hazırladığı Hercules isimli DDR3 ailesini duyurdu. Firmanın LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 800 serisi Intel işlemciler için hazırladığı 4GB kapasiteli çift kanal DDR3 bellek kitlerinin satışa sunulacak ilk temsilcisi 2200MHz'de çalışıyor. CL10 zamanlamalarıyla gelen bellek kitinin Intel XMP (Extreme Memory Profiles) desteği sunduğu ve bu sayede uyumlu anakartlarda daha agresif zamanlamalara ulaşabileceği belirtilirken, kit üzerinde TinyBGA DRAM yongalarına ve taklitlere karşı entegre ASIC çipine yer veriliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yüksek hızlı DDR3 kitiyle birlikte Kingmax, Hercules serisi için 1600MHz ve 2000MHz'de çalışan yeni kitler de hazırlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
santhora 10 yıl
Piyasada 1 - 2 markanın 2000Mhz CL7 modelleri var ki, DRR3 setlerde şimdilik bunlardan hız ve gecikme bakımından daha iyileri yok. Performans arayanlar aldanmasın bence bu ürünün 2200Mhz olduğuna. 200Mhz düşün olsun gecikmesi CL7 olsun kat ve kat daha iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
CL20 4000MHZ herculesleri bekliorz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dstk 10 yıl
2200MHZ ama CL10 ne anladım ben bu işten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkan* 10 yıl
Alabilirim bi tane
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl LG'den LED Aydınlatmalı LCD W2486L video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim