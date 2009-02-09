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Kingston, 32 GB kapasiteli CompactFlash kartını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,5b
1
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Kingston, 32 GB kapasiteli CompactFlash kartını tanıttı
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Ürettiği başarılı RAM, USB bellek ve bellek kartı çözümleriyle ön plana çıkan Kingston, 32 GB kapasiteli CompactFlash bellek kartını tanıttı.

Kingston'ın Elite Pro serisinin yeni üyesinin, özellikle video ve fotoğrafla ilgilenen kullanıcılar için düşünüldüğünü söyleyebiliriz.. Zira teknolojinin gelişmesiyle beraber görüntü çözünürlüğü ve kalite artarken doğru orantılı olarak dosyaların kapladığı alan da artış gösteriyor. 25 MB/sn okuma ve 20 MB/sn yazma hızı sunan kart, 36.4mm x 42.8mm x 3.3mm ebatlarına sahip. Bellek kartının yurtdışında 154$ civarında ömür boyu garanti kapsamında satışına başlandı.


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FatihKOC 10 yıl
Ha gayret kingston... Harddisk kapasiteme yetişiyorsun
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