Kingston HyperX Fan; Yüksek hızlı bellekler için aktif soğutucu

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Bellek üretiminde sektör devi isimlerden Kingston, HyperX serisi yüksek performanslı bellek kitleri için hazırladığı yeni soğutucusunun video-tanıtımını yaptı. Computex fuarında tanıtılması beklenen HyperX Fan isimli yeni soğutucu özellikle hız aşırtmacıların ve oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlandı. Zira bilindiği üzere DDR3 bellek teknolojisi ile birlikte saat hızları 2GHz ve üstü seviyelere çıkarkan, artan frekansa bağlı olarak ciddi soğutma gereksinimlerine gündeme gelebiliyor.

Kingston tarafından hazırlanan HyperX Fan isimli yeni soğutucu tasarım özellikleri itibariyle HyperX serisi performans belleklerinin karakteristik izlerini taşımakta. HyperX logosuna ve artık neredeyse seri ile anılan Mavi renkli tasarıma sahip olan HyperX Fan üzerinde LED destekli iki adet fan bulunuyor. 60mm çapındaki yeni fanların ihtiyaç duyulan soğutma performansını sağladığı belirtilirken, çift fanlı düzenekte ortaya çıkan en yüksek gürültü oranının ise 28dbA seviyesinde olduğu açıklanıyor.

Intel Core i7 platformu için hazırlanan T1 serisi üç kanal DDR3 bellek kitleriyle birlikte veya ayrı olarak satılacağı belirtilen soğutucunun Computex '09 fuarında tanıtılması bekleniyor.