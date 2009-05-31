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Kingston HyperX Fan; Yüksek hızlı bellekler için aktif soğutucu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston HyperX Fan; Yüksek hızlı bellekler için aktif soğutucu
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Bellek üretiminde sektör devi isimlerden Kingston, HyperX serisi yüksek performanslı bellek kitleri için hazırladığı yeni soğutucusunun video-tanıtımını yaptı. Computex fuarında tanıtılması beklenen HyperX Fan isimli yeni soğutucu özellikle hız aşırtmacıların ve oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlandı. Zira bilindiği üzere DDR3 bellek teknolojisi ile birlikte saat hızları 2GHz ve üstü seviyelere çıkarkan, artan frekansa bağlı olarak ciddi soğutma gereksinimlerine gündeme gelebiliyor.

Kingston tarafından hazırlanan HyperX Fan isimli yeni soğutucu tasarım özellikleri itibariyle HyperX serisi performans belleklerinin karakteristik izlerini taşımakta. HyperX logosuna ve artık neredeyse seri ile anılan Mavi renkli tasarıma sahip olan HyperX Fan üzerinde LED destekli iki adet fan bulunuyor. 60mm çapındaki yeni fanların ihtiyaç duyulan soğutma performansını sağladığı belirtilirken, çift fanlı düzenekte ortaya çıkan en yüksek gürültü oranının ise 28dbA seviyesinde olduğu açıklanıyor.

Intel Core i7 platformu için hazırlanan T1 serisi üç kanal DDR3 bellek kitleriyle birlikte veya ayrı olarak satılacağı belirtilen soğutucunun Computex '09 fuarında tanıtılması bekleniyor.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
AC çıkartıcak bellekler için bi soğutucu onu alcam eminim çokda sessiz olcak
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max975 10 yıl
benim ocz nin soğutucusuna çok benziyor.
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Thehunt 10 yıl
güzel olmuş corsair ocz den sonra sıra kingstonda
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okean 10 yıl
Ahh. ah. bence hiçbirisi hala eski OCZ XTC'nin karizmasına erişemedi


img188.imageshack.us/...
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St Batuhan 10 yıl
Cok güzele benziyor umarım performansı iyidir ;) Acıkcası fiyat ucuz olursa görsellik ve birazda olsa performans icin alabilirim ;)
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blacksnake03 10 yıl
soğutucudan anakarta doğru örtü mü sarkıyor?
sanırım hava akışı iyi olsun diye yapılmış olmalı.
alacaklar önce ses durumunu öğrenmeli
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StreamRolleR 10 yıl
eşref aynen herkes özeniyor dominator airflow gibi yapamaz.. ;)
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Hobo. 10 yıl
Kasasında extra ses isteyenlere bire bir
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jay jay justified 10 yıl
Bellek örtüsü gibi olmuş
Dantel yerine çeşitli şekillere yer verilmiş etrafında
Corsair Dominator serisinde de var bu tür bir zamazingo. Fakat onların iddiası belleğin, 2,5 voltun (2 de olabilir hatırlamıyorum) üzerindeki gerilimlere dayanabileceğiydi. Bunların iddiası neymiş merak ettim.
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aeroboy 10 yıl
corsairde buna benzer bir fan vardı.Ne işe yarıyor bilmiyorum, gürültü çıkarmaktan başka.Bu yüzden söktüm attım şimdi daha rahatım..
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Momo-Oz 10 yıl
Her yanımız fan oldu sesten ölcez yakında
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Eşref_37 10 yıl
Sonradan görme diyelim.
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cato16 10 yıl
Bunun üçlü fanlı modelini bir firma yapmıştı.Buna çok benzer.
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LEON-X 10 yıl
O fanlar eminim çok sessizdir
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
tamamen çalıntı
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sampiyon bilo 10 yıl
10 numara. Ancak bu kadar yüksek bir sistemle oc yapacak olan sıvı soğutma kullanacaktır. Bu nedenle biraz gereksiz.
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