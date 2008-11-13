Kingston HyperX T1 serisi hız aşırtma dostu bellek kitlerini duyurdu

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Bellek üretiminde sektör lideri isimlerden biri olan Kingston, yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı HyperX serisi bellek çözümlerini yeni modeller ile genişletiyor. Firma yaptığı açıklama ile HyperX T1 serisi, hız aşırtma dostu DDR2 ve DDR3 bellek kitlerini duyurdu.

Aralarında Intel'in Nehalem tabanlı işlemcilerine yönelik olarak 3GB'lık kitlerin de bulunduğu HyperX T1 serisi yeni bellekler yüksek soğutma performansı için Thermal Xchange (HTX) adı verilen yeni bir teknoloji kullanıyor ki bu teknolojinin temelinde yüksek kalitede Alüminyumdan hazırlanan ve ekstra yapraklarla geliştirilen daha büyük ısı dağıtıcı etkin rol oynuyor.

Firmanın ömür boyu garanti ile kullanıma sunacağı kitlerin temel özellikleri ve yurt dışı satış fiyatları şu şekilde;

KHX16000D3T1K3/3GX - 3GB 2000MHz (CL9-9-9-27 @ 1.65v) DDR3 kit XMP destekli - 435$

KHX14900D3T1K3/3GX - 3GB 1866MHz (CL9-9-9-27 @ 1.65v) DDR3 kit XMP destekli - 403$

KHX14400D3T1K3/3GX - 3GB 1800MHz (CL9-9-9-27 @ 1.65v) DDR3 kit XMP destekli - 397$

KHX16000D3T1K2/2GN - 2GB 2000MHz (CL9-9-9-27 @ 2.0v) DDR3 kit - SLI sertifikalı - 295$

KHX14400D3T1K2/2G - 2GB 1800MHz (CL8-8-8-24 @ 1.9v) DDR3 kit - 279$

KHX8500D2T1K2/4G - 4GB 1066MHz (CL5-5-5-15 @ 2.2-2.3v) DDR2 kit - 177$

KHX6400D2T1K2/2G - 2GB 800MHz (CL5-5-5-15 @ 2.0v) DDR2 kit of 2 - $ 55$

Kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenen HyperX T1 serisi yeni bellek kitlerinin ülkemiz pazarına ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden giriş yapacağı ise henüz açıklanmış değil.