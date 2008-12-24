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Kingston, Intel çözümleriyle SSD pazarına giriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, Intel çözümleriyle SSD pazarına giriyor
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Bellek sektörünün en büyük oyuncularından Kingston, Intel çözümleriyle SSD pazarına girmeye hazırlanıyor. Ocak ayı ile birlikte Intel tarafından üretilen katı hâl diskler (SSD) ile pazara giriş yapmayı planlayan Kingston'ın aylık 10.000 adet katı hâl diski satmayı hedeflediği belirtiliyor. Firmanın kurucu ortaklarından David Sun bu aşamada SSD üretimiyle ilgilenmediklerini zira ilgili teknolojinin çok sayıda fikri mülkiyet hakkını kapsadığını ifade etti.

Kingston, bellek kartı ve usb sürücülerinde Toshiba tarafından hazırlanan NAND flash bellek yongalarını kullanmakta. Firma SSD pazarına da benzer bir stratetijiyle giriyor ve bu sefer yanına Toshiba değil Intel'i alıyor. Görünen o ki önümüzdeki yıl ile birlikte depolama çözümleri üzerine çalışan firmaların SSD mücadelesine tanık olacağız zira Seagate gibi alanında lider isimler de gelecek yıl SSD pazarına giriş yapmayı planlıyor.


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Promity 10 yıl
Uyanık OCZ yi baltalasınlar artık yeter yani uygun fiyat diye yazmış bide herifler görcez seneye 10000rpm alırım düşmessede genede para kazandırmam bu çakallara
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XivA 10 yıl
şimdi düştü işte ssd fiyatları :)
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fright 10 yıl
oh oh yapsın tabi fiyatlar düşsün. :P
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max975 10 yıl
Kingston, Intel işleminden iyi iş cıkar ama fiyatlar çok kötü olur o başka
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