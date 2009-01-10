Kingston, Intel tabanlı SSD modellerini tanıtıyor

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Bellek ve depolama çözümlerinden sektörün lider isimlerinden biri olan Kingston'ın yeni yıl ile birlikte SSD pazarına adım atacağını daha önceki haberlimizde sizler ile paylaşmıştık. SSD pazarı için Intel ile işbirliğine giden Kingston, Las Vegas'da devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı'nda SSD modellerini katılımcıların beğenisine sundu. Firma farklı segmentler için hız ve kapasiteleriyle farklılaşan yeni modeller hazırladı.

Kingston fuar dahilinde yüksek performanslı sunucular için SSDNow E serisi SSD modellerini sergiliyor. 32GB'lık model ile lanse edilen yeni seri dahilindeki çözümlerde yüksek peformans için SLC tipi NAND flash yongaları kullanılıyor. 250MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen yeni SSD'lerin yük altında 2.4 Watt, bekleme durumunda ise sadece 0.06 Watt'lık güç tükettikleri ifade ediliyor.

2 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilen SSDNow E serisi SSD'ler ile birlikte firma mobil sistemleri hedef alan SSDNow M serisi SSD modellerini de fuar dahilinde sergiliyor. 250MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen seri dahilinde 80GB'lık model tanıtılıyor. Yük altında 0.15 Watt, bekleme durumunda ise 0.06 Watt'lık güç tüketen modelin, 1.2 milyon saatlik kullanım ömür sunuyor.

Kingston'ın kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni SSD'leri yurt dışında 3 yıllık garanti ve 7/24 teknik yardım desteği ile satışa sunulakacak. Ayrıca firma SSDNow E serisi SSD'ler ile birlikte kullanıcılarına KingstonCare hizmeti de sunacak. Firmanın SSD modelleriyle ilgili olarak şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmış değil.