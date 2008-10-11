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Kingston Nehalem için 3 kanal DDR3 kitleri hazırlıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston Nehalem için 3 kanal DDR3 kitleri hazırlıyor
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Sektör devi Intel'in Kasım ayında duyurmaya hazırlandığı Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil işlemciler için bellek üreticilerinin çalışmaları devam ediyor. Pek çok firma gibi Kingston'da Intel'in yeni nesil işlemcileri için özel bellek kitleri hazırlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma hem maliyet odaklı ValueRAM hem de yüksek performans meraklıları için hazırladığı HyperX serileri dahilinde üç kanal DDR3 kitleri duyuracak.

Firma büyük bir ihtimalle ilk etapta 3GB'lık DDR3 kitini duyuracak. 1600MHz'de çalışacak yeni kit 1GB'lık 3 adet DDR3 modülünden oluşacak. HyperX serisi dahilinde hazırlanacak yeni kit ayrıca Intel'in Xtreme Memory Profile olarak tanımlanan XMP teknolojisine de destek verecek. Ayrıca Kingston'ın açıklamalarına bakılırsa yeni kit Core i7 XE 965 ve Intel'in X58 yonga setli anakartıyla 38GB/sn'den daha fazla bant genişliği sağlayabilecek.

Tavsiye edilen gerilim değerlerine destek vereceğini de belirten Kingston'ın 3 kanal DDR3 kitlerinin Core i7 serisi işlemcilerin lansmanına paralel olarak önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunmaya başlayacak.


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01Mrt 11 yıl
intel gerçekten piyasayı domine ediyor...
3 kanal ram kullanıyorum ankartlarda dedi,
bütün ram üreticileri 3lü kit hazırladı...
ağlayalım mı gülelim mi şimdi... :D
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
ram ve anakart en iyi rami alırsın en iyi anakartı alırsın ama kağıtta yazan mhz leri bi türlü göremessin ne olur peki sdc paran bosa gider okadar.
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