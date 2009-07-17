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Kingston ValueRam DDR3-1333MHz, Core i5 işlemciler için onay aldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston ValueRam DDR3-1333MHz, Core i5 işlemciler için onay aldı
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Bellek üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Kingston yaptığı açıklamayla DDR3 kategorisindeki bazı bellek çözümlerinin Intel tarafından Core i5 işlemciler için onaylandığını açıkladı. Gelen bilgilere göre firmanın SO-DIMM formunda olan ve 1333MHz'de çalışan dizüstü bilgisayar belleği, Clarksfield kod adını taşıyan Core i5 işlemciler için Intel tarafından onaylandı. Öte yandan VR1333D3N9/1G UDIMM kod adlı belleğinden P55 yonga setli anakartlar ve Lynnfield işlemcileri için onay aldığı belirtildi.

Yeni nesil Intel işlemciler için onay alan DDR3 bellekleri an itibariyle satışta olan Kingston, Core i5 işlemciler için onay alan ilk üreticilerden birisi olmayı başardı. Eylül ayında lanse edilmesi beklenen Core i5 işlemciler ve P55 yonga setli anakartlar için önümüzdeki günlerde diğer bellek üreticilerinin de Intel onaylı bellek çözümlerini duyurmaları beklenebilir.


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