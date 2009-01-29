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Kingston'dan HD video kaydı yapabilen kameralar için yeni bellek kartları

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'dan HD video kaydı yapabilen kameralar için yeni bellek kartları
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Bellek ve depolama çözümleriyle sektör lideri isimlerden biri olan Kingston, yüksek çözünürlükte (HD) kayıt yapabilen kameralar için hazırladığı yeni seri SDHC bellek kartlarını duyurdu. 4GB, 8GB ve 16GB'lık kapasite alternatiflerine sahip olan serinin depolama alanına göre sırasıyla 1, 2 ve 4 saatlik HD video kaydı yapılabilmesine olanak tanıdığı belirtiliyor.

Class 4 performans derecelendirmesine sahip olan ve 4MB/sn'lik veri aktarım hızını destekledikleri belirtilen SDHC bellek kartlarından 4GB'lık modelin 9.8 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacağı ifade edilirken, 8GB ve 16GB'lık diğer iki modelin ise bu çeyreğin sonuna doğru pazara giriş yapacakları açıklandı.


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adanali 10 yıl
O kadar süper birşey değil.
Bunlar class4 kart. Halbuki piyasada class6 kartlar var ve onlar daha hızlı. Üstelik artık full hd kayıt yapan fotograf makineleri çıktı. full hd kayıt için class4 hızı yetersiz kalacaktır.
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max975 10 yıl
süper birşey ama bakalım ne kadar fiyat
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