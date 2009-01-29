Kingston'dan HD video kaydı yapabilen kameralar için yeni bellek kartları

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Bellek ve depolama çözümleriyle sektör lideri isimlerden biri olan Kingston, yüksek çözünürlükte (HD) kayıt yapabilen kameralar için hazırladığı yeni seri SDHC bellek kartlarını duyurdu. 4GB, 8GB ve 16GB'lık kapasite alternatiflerine sahip olan serinin depolama alanına göre sırasıyla 1, 2 ve 4 saatlik HD video kaydı yapılabilmesine olanak tanıdığı belirtiliyor.

Class 4 performans derecelendirmesine sahip olan ve 4MB/sn'lik veri aktarım hızını destekledikleri belirtilen SDHC bellek kartlarından 4GB'lık modelin 9.8 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacağı ifade edilirken, 8GB ve 16GB'lık diğer iki modelin ise bu çeyreğin sonuna doğru pazara giriş yapacakları açıklandı.