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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kioxia 112 katmanlı BiCS Flash birimlerini duyurdu

    NAND Flash bellek çözümleri üreticisi Kioxia BiCS Flash çözümlerinin 5. neslini duyurdu. Yeni kümeler artan yoğunlukları sayesinde maliyet optimizasyonu sağlayacak.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Kioxia 112 katmanlı BiCS Flash birimlerini duyurdu
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    Geçtiğimiz yıl isim değiştiren Toshiba, şimdiki adıyla Kioxia NAND Flash kümelerinin 5. neslini duyurdu. Yeni BiCS yongalarda bu yıl içerisinde hacimli üretim safhasına geçilecek.

    %40 veri yoğunluğu artışı

    TLC ve QLC tekniğiyle üretime elverişli BiCS 5 Flash’ları 112 katmanıyla 96 katmanlı BiCS 4 kümelerine göre daha fazla katmana sahip. Katman artışına ek olarak yatay eksende de çok katmanlı hafıza deliği teknolojisi sayesinde yoğunluk artışının %40’a ulaştığı yongalar böylelikle üreticilere maliyet kaleminde optimizasyon imkanı sunacak.

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    Yoğunluk artışının yanı sıra performans artışı da yolda. I/O performansında BiCS 4’e göre %50’ye varan geliştirme sunacak BiCS 5 NAND Flash’ları bu çeyrek içerisinde 512 gigabit kapasiteli ilk örnekleriyle bazı alanlarda kullanıma geçecek. Hacimli üretim için bu yılın ikinci yarısına işaret eden Kioxia’nın yol haritasına göre TLC tip NAND’lerde 1 terabit, QLC tip birimlerde ise 1.33 terabit seviyesine ulaşılacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/kioxia-unveils-5th-generation-112-layer-bics-flash.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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