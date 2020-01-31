Kioxia 112 katmanlı BiCS Flash birimlerini duyurdu

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Geçtiğimiz yıl isim değiştiren Toshiba, şimdiki adıyla Kioxia NAND Flash kümelerinin 5. neslini duyurdu. Yeni BiCS yongalarda bu yıl içerisinde hacimli üretim safhasına geçilecek.

%40 veri yoğunluğu artışı

TLC ve QLC tekniğiyle üretime elverişli BiCS 5 Flash’ları 112 katmanıyla 96 katmanlı BiCS 4 kümelerine göre daha fazla katmana sahip. Katman artışına ek olarak yatay eksende de çok katmanlı hafıza deliği teknolojisi sayesinde yoğunluk artışının %40’a ulaştığı yongalar böylelikle üreticilere maliyet kaleminde optimizasyon imkanı sunacak.

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Yoğunluk artışının yanı sıra performans artışı da yolda. I/O performansında BiCS 4’e göre %50’ye varan geliştirme sunacak BiCS 5 NAND Flash’ları bu çeyrek içerisinde 512 gigabit kapasiteli ilk örnekleriyle bazı alanlarda kullanıma geçecek. Hacimli üretim için bu yılın ikinci yarısına işaret eden Kioxia’nın yol haritasına göre TLC tip NAND’lerde 1 terabit, QLC tip birimlerde ise 1.33 terabit seviyesine ulaşılacak.

https://www.guru3d.com/news-story/kioxia-unveils-5th-generation-112-layer-bics-flash.html

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