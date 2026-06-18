KIOXIA EXCERIA G3 4 TB SSD tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Bellek alanında önde gelen markalardan KIOXIA’nın yüksek okuma hızları hedefleyen oyuncu ve içerik üreticilere yönelik EXCERIA G3 SSD ailesine 4 TB kapasiteli yeni model ekledi. PCIe 5.0 destekli NVMe SSD modeli, 10.000 MB/sn’ye varan okuma ve 9.600 MB/sn’ye varan yazma hızları sunuyor.

Yeni EXCERIA G3 4TB modeli, şirketin sekizinci nesil BiCS FLASH™ 3D flash bellek teknolojisine dayanan ve QLC NAND bellek yapısını kullanan, son tüketicilerin doğrudan satın alabileceği dünyanın ilk PCIe 5.0 SSD'lerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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Yeni model, KIOXIA’nın 8. nesil BiCS FLASH 3D NAND teknolojisini temel alıyor ve QLC (Quad-Level Cell) bellek yapısı sayesinde, yüksek depolama yoğunluğu sağlanırken terabayt başına maliyeti düşürüyor. Ayrıca PCIe 5.0, önceki nesil PCIe 4.0’a kıyasla teorik olarak iki kat daha yüksek bant genişliği sunuyor. Böylece yüksek performansı uygun fiyata satın almak isteyen müşteriler için güçlü bir seçenek oluyor. EXCERIA G3 SSD 4TB modeli Haziran ayı içerisinde satışa sunulacak.

KIOXIA EXCERIA G3 4TB Teknik Özellikleri

Kapasite : 4 TB

: 4 TB Okuma Hızı : 10.000 MB/sn

: 10.000 MB/sn Yazma Hızı : 9.600 MB/sn

: 9.600 MB/sn Bağlantı : PCIe 5.0 NVMe

: PCIe 5.0 NVMe NAND Tipi: BiCS FLASH QLC

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