KIOXIA EXCERIA G3 4 TB SSD tanıtıldı

Yeni EXCERIA G3 4TB modeli, şirketin sekizinci nesil BiCS FLASH™ 3D flash bellek teknolojisine dayanan ve QLC NAND bellek yapısını kullanan, son tüketicilerin doğrudan satın alabileceği dünyanın ilk PCIe 5.0 SSD'lerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Yeni model, KIOXIA’nın 8. nesil BiCS FLASH 3D NAND teknolojisini temel alıyor ve QLC (Quad-Level Cell) bellek yapısı sayesinde, yüksek depolama yoğunluğu sağlanırken terabayt başına maliyeti düşürüyor. Ayrıca PCIe 5.0, önceki nesil PCIe 4.0’a kıyasla teorik olarak iki kat daha yüksek bant genişliği sunuyor. Böylece yüksek performansı uygun fiyata satın almak isteyen müşteriler için güçlü bir seçenek oluyor. EXCERIA G3 SSD 4TB modeli Haziran ayı içerisinde satışa sunulacak.
KIOXIA EXCERIA G3 4TB Teknik Özellikleri
- Kapasite: 4 TB
- Okuma Hızı: 10.000 MB/sn
- Yazma Hızı: 9.600 MB/sn
- Bağlantı: PCIe 5.0 NVMe
- NAND Tipi: BiCS FLASH QLC
çok güzel