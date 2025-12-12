Giriş
    KIOXIA, EXCERIA PRO G2 SSD serisini tanıttı

    KIOXIA SSD serisinin yüksek okuma ve yazma hızları sunan yeni modeli EXCERIA PRO G2 SSD tanıtıldı. Bu yeni model PCIe 5.0 hızları sunuyor.                            

    KIOXIA, EXCERIA PRO G2 SSD serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen bellek ve SSD üreticilerinden KIOXIA, yeni amiral gemisi SSD’si EXCERIA PRO G2 SSD’yi duyurdu. Yeni EXCERIA PRO G2, 14.900 Mb/saniyeye kadar okuma hızı ve 13.700 MB/saniye yazma hızı sunuyor.

    EXCERIA PRO G2 SSD, yüksek performanslı BiCS FLASH TLC 3D flash bellekleri kullanıyor. PCIe 5.0 üzerinden veri aktararak yüksek hızlara ulaşıyor. Bu yüksek hızları sayesinde oyunlardaki sahneler anında yükleniyor, profesyonel içerik üreticileri ise 8K videolar üzerinde kurgu yapabiliyor.

    4 TB'a kadar kapasitede sunulan ve M.2 2280 form faktöründe üretilen EXCERIA PRO G2, performanstan ödün vermeyi reddedenler için tasarlandı. KIOXIA'nın gelişmiş BiCS FLASHTM TLC 3D flash belleğini ve yüksek performanslı bir motor kullanarak ağır ve kesintisiz iş yükleri altında sürekli korunan hız ve sağlam güvenilirlik sağlar; bu da onu üst düzey PC'ler, yeni nesil oyun konsolları ve profesyonel içerik oluşturma sistemleri için ideal sürücü olarak konumlandırır.

    KIOXIA modelleri arasında EXCERIA PRO G2 Serisi özellik bakımından en tepede yer alıyor. EXCERIA PRO G2, önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Fiyat odaklı müşteriler EXCERIA BASIC (PCIe 4.0), fiyat/performans dengesi arayanlar EXCERIA G3 (PCIe 5.0) ve genel kullanıma yönelik EXCERIA PLUS G4 (PCIe 5.0) serilerini tercih edebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

