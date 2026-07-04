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    Kioxia, yeni nesil bellekleri piyasaya sürdü: Rakiplerinin 4 yıl önünde

    Kioxia, yapay zeka talebinin etkisiyle geliştirdiği 10. nesil BiCS Flash NAND belleklerin sevkiyatına başladı. Şirketin yeni teknolojisinin rakiplerinin 2 ila 4 yıl önünde olduğu belirtiliyor.

    Kioxia, yeni nesil bellekleri piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Japon bellek üreticisi Kioxia, yapay zeka kaynaklı talebin hızla artmasıyla geliştirdiği 10. nesil BiCS Flash NAND belleklerinin örnek sevkiyatına başladı. Şirket, Kaliforniya merkezli Sandisk ile ortak geliştirdiği yeni nesil belleği, Japonya'nın Iwate eyaletindeki Kitakami fabrikasında üretiyor.

    Yapay zeka şirketin büyümesini hızlandırdı

    Bir dönem Japon yarı iletken sektöründeki gerilemenin simgelerinden biri olarak görülen Kioxia, yapay zeka yatırımlarındaki artışla birlikte güçlü bir çıkış yakaladı. Şirketin hisseleri bu yıl yedi kattan fazla yükselirken piyasa değeri 250 milyar doların üzerine çıkarak Toyota'yı geride bıraktı.

    Yapay zekanın ilk büyüme döneminde en büyük kazananlar HBM çözümleriyle öne çıkan DRAM üreticileri olmuştu. Özellikle büyük dil modellerinin eğitimi sırasında DRAM belleklere olan ihtiyaç hızla artmıştı.

    Ancak sektörün odağı artık çıkarım süreçlerine, yani eğitilmiş modellerin kullanıcı sorgularını yanıtladığı döneme kaymış durumda. Bu aşamada yüksek kapasiteli NAND depolama çözümlerine olan talep de önemli ölçüde yükseldi.

    Uzmanlara göre üreticiler uzun süre yatırımlarını DRAM tarafına yönlendirdiği için NAND geliştirmeleri geri planda kaldı. Bu nedenle mevcut talep artışına birçok üretici yeterince hızlı karşılık veremezken, siparişlerin önemli bölümü Kioxia'ya yönelmiş durumda.

    Sandisk ortaklığıyla geliştirilen yeni bellek üretime girdi

    Kioxia, yeni nesil bellekleri piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Kioxia, Sandisk ile ortak geliştirdiği 10. nesil BiCS Flash NAND belleğini, Tokyo'nun kuzeyindeki Iwate eyaletinde bulunan Kitakami fabrikasında üretiyor. Şirketin CEO'su Hiroo Ota, en gelişmiş üretim ekipmanlarıyla donatılan Fab2 tesisindeki üretim kapasitesini artırarak büyüyen pazar talebini tamamen karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

    IwaiCosmo Securities analisti Kazuyoshi Saito, Kioxia'nın özellikle wafer bonding (plaka birleştirme) teknolojisi sayesinde NAND performansı ve güç tüketimi açısından rakiplerinin 2 ila 4 yıl önünde bulunduğunu belirtiyor.

    Kioxia'nın gündeminde ABD borsası da var

    Öte yandan Kioxia, hisselerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hisse bölünmesini değerlendirdiğini açıkladı. Ayrıca Nisan 2027'de başlayacak mali yılın başlarında ABD borsalarından birinde işlem görmeyi planlıyor.

    Öte yandan Güney Koreli SK Hynix de ABD'de halka arz hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin daha geniş sermaye kaynaklarına erişmek amacıyla gerçekleştirmeyi planladığı halka arzdan 29,4 milyar dolara kadar fon sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

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