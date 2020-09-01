Kiralık Villalarda Talep Patlaması: Dezenfekte Villalar

Covid-19 salgını ile birlikte hayatımıza giren yeni normaller insanların tatil anlayışını da etkiledi. Her ne kadar sosyal mesafe ve diğer önlemler alınmış olsa da tatilciler artık kalabalık oteller yerine daha güvenli ve kişiye özel bir tatil anlayışını tercih ediyor.

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Yeni Normale Yeni Tatil Anlayışı: TatildeKirala.com İle Villa Kiralama

Klasik otel tatillerinden farklı olarak, sadece size ait bir villada konaklama imkanı sunan kiralık villa tatili yazın tadını çıkarmak isteyenlerin yeni tercihi. Dezenfektanlar ile her misafirden önce dezenfekte edilen, kişiye özel olan villalarda konaklamak çok daha güvenli ve rahat.



Tatilde Sıfır Risk Tercih Ediliyor



Turizm sezonunun başlaması ile birlikte tatilcilerin eski tatil anlayışı yerini villa tatiline bıraktı. Covid-19 salgını sonrasında talep patlaması yaşayan kiralık villalar dünyanın her yerinden misafirleri ağırlıyor.



“Süper temizlik” hizmeti ile yüksek temas alanları özel olarak arındırılan bu villalarda misafirlerin virüs riskine karşı güvende olması sağlanıyor. Her biri sadece misafirlere özel bir yüzme havuzu ve bahçe alanı bulunan bu villalarda evinizdeymiş gibi bir tatil geçirmek mümkün.



Tüm kullanım alanları yalnızca size ait olan bu villalarda dışarı ile herhangi bir temas söz konusu değil. Sadece sevdikleriniz ve kendiniz ile bir arada vakit geçireceğiniz kiralık villalarda tatil yaparken çevresel faktörlerden kaynaklı hastalık kapma riskiniz sıfır.



Hellovillam ile Güvenli Tatil İmkanı

Hellovillam.com – Kiralık Villa Dünyası sloganı ile 700’den fazla özel havuzlu villa, en güzel tatil beldelerinde huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir tatil imkanı sunuyor. Tatiliniz sırasında kötü sürprizlere veda etmeye hazırlanın. Yüzlerce villa arasından ihtiyaçlarınıza göre seçim yaparak tam olarak belirlediğiniz villa tatilini yaşamanız mümkün. Her biri yerinde kontrol edilen bu villalarda en misafirperver ev sahipleri tarafından karşılanacaksınız.

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Tamamen istediğiniz özelliklere sahip olan kiralık villalarda saunadan buhar odasına kadar farklı lüks seçenekler de sizi bekliyor. Kendi tasarlayacağınız bir tatilde, beklentileriniz tam anlamıyla karşılanırken huzur dolu günler geçirmeniz mümkün.



Her Zaman En İyi Fiyat Garantisi

Bütün sorularınız ve sorunlarınız için bir telefon ötenizde olan tatil danışmanınız ile birlikte, Hellovillam güvencesiyle kiralık villa tatilinde her zaman en iyi fiyatlarla karşılaşacaksınız. En misafirperver ev sahiplerinin kiraladığı bu villalarda tatil yapmak sizi fazlasıyla mutlu edecek.

Kredi kartı ile güvenli ödeme imkanı da sunan Hellovillam’da hayal ettiğiniz huzurlu tatili deneyimlemek için hazırlanın!



Türkiye’nin Her Bölgesinde Villa

Kiralık villa tatili ile Türkiye’nin tüm tatil beldelerinde istediğiniz gibi bir villada konaklama imkanı sunuluyor. Konumundan içindeki detaylara kadar özel olarak tasarlanmış olan bu villalarda evinizin rahatlığı bir villanın sunduğu lüks ile birleşiyor.

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Tüm villalarda kullanım alanı sadece size ait. Mutfak ve salon gibi bölümlerin de yer aldığı bu villalar bir evde olması gereken tüm özellikleri taşıyor. Tatiliniz için, tercihinize göre belirleyebileceğiniz denize yakın, doğa içerisinde veya şehir merkezinde olacak şekilde farklı konum alternatifleri de mevcut.



Fethiye’den Kaş’a, Sapanca’ya kadar onlarca tatil beldesinde, 700’den fazla villa alternatifi arasından seçim yapılabiliyor. Yeni normallere uygun şekilde, güvenli ve temiz bir tatil yaşatan kiralık villalar tatilcilerin yeni gözdesi olmuş durumda.



Özel Havuzlu Villalar Tatilcilerin Yeni Tercihi



Tatil sırasında başkaları ile yüzme havuzunu paylaşmayı istemeyen tatilciler bu yaz özel yüzme havuzlu kiralık villaları tercih ediyor. Açık, kapalı ve jakuzili havuz gibi farklı havuz özelliklerine sahip olan bu villalarda tatilcilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Misafirlerin mahremiyetine de saygı gösteren kiralık villalarda seçiminize bağlı olarak korunaklı yüzme havuzu imkanı da mevcut. Dışarıdan asla görünmeyen ve gizliliğinizi garanti altına alan havuz alanlarında istenmeyen bakışlardan uzakta bir tatil geçirebilirsiniz.

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