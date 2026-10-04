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    Huawei Mate 90 Pro Max’in performansı hayal kırıklığı yarattı: Kirin 9050 Pro rakiplerinin gerisinde kaldı

    Huawei Mate 90 Pro Max'e güç veren yeni Kirin 9050 Pro’nun ilk Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Elde edilen skorlar, yonganın rakiplerinin birkaç nesil gerisinde kaldığını gösteriyor.

    Kirin 9050 Pro beklentileri karşılayamadı: Rakiplerinin gerisinde Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 90 serisinin en güçlü modellerinden Mate 90 Pro Max, şirketin yeni Kirin 9050 Pro işlemcisiyle Geekbench 7 testinde ortaya çıktı. Huawei’nin yonga setinin teknik detaylarını lansmanda sınırlı tutmasına karşın, benchmark sonuçları Kirin 9050 Pro’nun CPU yapısı ve saat hızları hakkında önemli bilgiler sunuyor.

    Rakiplerinin birkaç nesil gerisinde kalıyor

    Mate 90 Pro Max’in Geekbench 7 testlerindeki ortalama sonucu tek çekirdekte1.317, çok çekirdekte ise 5.381 puan olarak kaydedildi. Test platformundaki en yüksek sonuçlar ise sırasıyla 1.528 ve 6.169 puana ulaşıyor. Bu sonuçlar, Kirin 9050 Pro’nun işlemci performansının 2021 yılında piyasaya çıkan Snapdragon 8 Gen 1 ile onun halefi Snapdragon 8 Gen 2 arasında konumlandığını gösteriyor. Yeni yonga seti, günümüz amiral gemisi işlemcilerinin ise bir hayli gerisinde kalıyor. Kıyaslama açısından, Qualcomm'un yeni amiral gemisi çipseti Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, aynı testte tek çekirdekte 3.500, çok çekirdekte ise 12.000 civarı puan elde ediyor.

    Kirin 9050 Pro beklentileri karşılayamadı: Rakiplerinin gerisinde Tam Boyutta Gör

    Kirin 9050 Pro özellikleri

    Geekbench kayıtları Kirin 9050 Pro’nun dokuz çekirdekli bir CPU tasarımına sahip olduğunu ortaya koyuyor. İşlemcide 3,1 GHz hızında çalışan bir Prime “Ultra” çekirdeğe ek olarak 2,7 GHz ve 2,2 GHz seviyelerinde çalışan toplam altı performans çekirdeği bulunuyor. Yapı, 1,75 GHz hızında çalışan iki verimlilik çekirdeğiyle tamamlanıyor.

    Huawei’nin yeni yonga setinde grafik tarafında ise altı çekirdekli Maleoon 955 GPU kullanılıyor. GPU’nun saat hızı 1,05 GHz olarak listeleniyor. Huawei, Kirin 9050 Pro’nun mimarisi ve üretim süreci konusunda henüz kapsamlı teknik bilgiler paylaşmış değil.

    Bununla birlikte Bernstein Research tarafından hazırlanan bir rapor, Kirin 9050 Pro’nun SMIC tarafından 7 nm sınıfı bir üretim süreciyle geliştirildiğini öne sürüyor. Rapora göre yonga, SMIC’in N+2 veya N+3 üretim teknolojilerinden biri kullanılarak üretilebilir. Ancak bu detayların Huawei tarafından doğrulanmadığının altını çizmek gerekiyor.

    Kirin 9050 Pro, Mate 90 serisinde yalnızca en üst seviyedeki modellerde kullanılıyor. Huawei’nin Çin’de tanıttığı dört yeni Mate 90 modelinden Pro Max ve RS versiyonları yeni yonga setiyle geliyor.

    ABD yaptırımları Huawei'yi zorluyor

    Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle gelişmiş yabancı çip teknolojilerine erişimini önemli ölçüde kaybetmesinin ardından kendi işlemci ekosistemini geliştirmeye çalışıyor. Bu nedenle Kirin 9050 Pro'nun geliştirilmesi teknolojik bağımsızlık açısından önemli bir başarı olsa da, ilk Geekbench sonuçları Huawei'nin performans tarafında hala ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğini gösteriyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/huawei_mate_90_pro_max_runs_geekbench_revealing_kirin_9050_pro_performance__-news-74881.php https://browser.geekbench.com/search?q=HUAWEI+CMM-AL10
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