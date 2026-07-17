Kış değil, bahar geliyor: Game of Thrones’un strateji oyunu ertelendi

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Tam Boyutta Gör PlaySide Studios, HBO'nun Game of Thrones evreninde geçen gerçek zamanlı strateji oyunu Game of Thrones: War for Westeros'un çıkış tarihini ertelediğini duyurdu. Daha önce 2026 yılı içinde piyasaya sürülmesi planlanan yapımın yeni çıkış aralığı 2027'nin bahar ayları olarak açıklandı.

RTS, Game of Thrones ile buluşacak

Stüdyo, resmi blog paylaşımında erteleme kararının temel nedeninin oyunun geliştirme sürecine daha fazla zaman ayırmak olduğunu belirtti. Şirkete göre ek süre, ekibin hedeflediği kalite seviyesine ulaşmasını sağlayacak ve oyunun daha tamamlanmış bir deneyim sunmasına yardımcı olacak.

PlaySide Studios, Westeros evreninde geçen bir gerçek zamanlı strateji oyunu geliştirerek hem RTS türünün takipçilerinin hem de Game of Thrones hayranlarının beklentilerini karşılamayı hedeflediklerini vurguladı.

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Erteleme duyurusuyla birlikte oyunun geliştirme sürecine ilişkin yeni bilgiler de paylaşıldı. PlaySide Studios, oyuncuların Yedi Krallık'ın farklı bölgelerinde çatışmalara katılabileceğini açıkladı. Özellikle King's Landing, The Wall ve Ashemark bölgeleri öne çıkarılırken Robb Stark'ın hikayesinin Ashemark'ta gerçekleşecek ikonik Five Armies Savaşı sırasında ilerleyeceği belirtildi.

Oyun sektöründe ertelemeler sürüyor

Game of Thrones: War for Westeros, çıkışı 2027'nin başına ertelenen tek büyük yapım değil. Son dönemde Danganronpa 2x2, Lords of the Fallen 2 ve Tomb Raider: Legacy of Atlantis de benzer şekilde yayın takvimlerini ileri aldı. Sektörde genellikle güçlü yapımlar tatil döneminde çıkış yapmayı tercih eder. Ancak bu yıl Kasım ayında GTA 6’nın çıkacak olması bu zaman dilimini hedefleyen yapımların işini zorlaştırıyor. Bu nedenle hem küçük hem de büyük yapımların ertelendiğini görüyoruz.

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Kış değil bahar geliyor: Game of Thrones strateji oyunu ertelendi

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