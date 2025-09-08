Kızıldeniz’de kesilen internet kablosu Asya ve Orta Doğu’yu etkiledi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Kızıldeniz’de meydana gelen deniz altı kablo kesintileri, Asya ve Orta Doğu’daki birçok ülkede internet bağlantısını olumsuz etkiledi. İnternet izleme grubu NetBlocks, arızaların Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere geniş bir bölgede kesinti ve yavaşlamalara yol açtığını açıkladı.

İnternet kabloları kesildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren Etisalat ve Du ağlarında da benzer sorunlar yaşandı. NetBlocks, kesintilerin özellikle Suudi Arabistan’ın Cidde kenti yakınlarındaki deniz altı kablo sistemlerinde tespit edildiğini duyurdu. Arızaya kimin veya neyin sebep olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Tam Boyutta Gör Bulut bilişim tarafında da etkiler görüldü. Microsoft, Azure kullanıcılarının Kızıldeniz’deki birden fazla fiber kablo hasarı nedeniyle artan gecikme süreleri yaşayabileceğini bildirdi. Şirket, trafiğin büyük ölçüde alternatif rotalara yönlendirildiğini ve kesintisiz hizmetin sürdüğünü vurgulasa da, Orta Doğu üzerinden geçen bazı veri yollarında gecikme ihtimaline dikkat çekti.

Sosyal medyaya yönelik kısıtlama devam ediyor: Çözüm ne? 10 sa. önce eklendi

Microsoft’un açıklamasında, “Orta Doğu üzerinden geçen bazı trafiğin daha yüksek gecikme yaşaması bekleniyor. Bu bölgeden geçmeyen trafik ise etkilenmeyecek” ifadelerine yer verildi. Bu kablolar okyanus veya deniz tabanında bulunur ve dünya çapında büyük miktarda veri iletiminde önemli bir rol oynar. Gemilerin demir atması bazen deniz altı kablolarına zarar verebilse de, geçmişte daha kasıtlı durumlar da yaşanmıştı. 2024 yılında, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, ülkedeki Husi hareketinin Kızıldeniz'deki kabloların kesilmesinden sorumlu olduğunu iddia etmişti.

