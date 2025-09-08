Kızıldeniz’de kesilen internet kablosu Asya ve Orta Doğu’yu etkiledi

İnternet kabloları kesildi
Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren Etisalat ve Du ağlarında da benzer sorunlar yaşandı. NetBlocks, kesintilerin özellikle Suudi Arabistan’ın Cidde kenti yakınlarındaki deniz altı kablo sistemlerinde tespit edildiğini duyurdu. Arızaya kimin veya neyin sebep olduğu ise henüz netlik kazanmadı.
Microsoft’un açıklamasında, “Orta Doğu üzerinden geçen bazı trafiğin daha yüksek gecikme yaşaması bekleniyor. Bu bölgeden geçmeyen trafik ise etkilenmeyecek” ifadelerine yer verildi. Bu kablolar okyanus veya deniz tabanında bulunur ve dünya çapında büyük miktarda veri iletiminde önemli bir rol oynar. Gemilerin demir atması bazen deniz altı kablolarına zarar verebilse de, geçmişte daha kasıtlı durumlar da yaşanmıştı. 2024 yılında, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, ülkedeki Husi hareketinin Kızıldeniz'deki kabloların kesilmesinden sorumlu olduğunu iddia etmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
