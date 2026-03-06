Giriş
    KIZILELMA’nın füzelerden koruyacak ASELSAN FEWS-U göreve hazır

    ASELSAN tarafından geliştirilen ASELSAN FEWS-U, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı füze tehditlerine karşı koruyacak. Füze tehdidi algılandığında elektronik tedbirleri devreye alıyor.

    KIZILELMA’nın füzelerden koruyacak ASELSAN FEWS-U göreve hazır Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin hava kuvveti alanında en önemli projelerinden insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’ya yeni sistem entegrasyonları devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp kalkanı FEWS-U, Şubat ayının sonunda KIZILELMA’ya entegre edilerek ilk uçuş testini tamamlamıştı.

    ASELSAN’dan yapılan açıklamada FEWS-U’nun göreve hazır hale geldiği duyuruldu. ABD-İsrail ve İran arasındaki füze savaşlarının etkisini artırmasıyla birlikte ASELSAN’ın sosyal medya hesaplarından FEWS-‘uyu tanıtan İngilizce paylaşım yapıldı.

    FEWS-U’nun öne çıkan teknik özellikleri arasında 360 derece kapsama alanı, yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti ve hızlı tehdit tespit ile teşhis kabiliyeti bulunuyor. KIZILELMA’yı hedef alan radar sinyallerini tespit ediyor, tehdit türünü analiz ediyor ve uygun elektronik karşı tedbirleri devreye alıyor. RF karıştırma, aldatma teknikleri ve chaff/flare atımı da dahil olmak üzere optimize edilmiş karşı tedbirleri otomatik olarak devreye alıyor. Bu sistem, KIZILELMA’ya hava savunma sistemleri ve füze tehditlerine karşı gelişmiş elektronik harp koruması kazandıracak.

    KIZILELMA’nın füzelerden koruyacak ASELSAN FEWS-U göreve hazır Tam Boyutta Gör
    İnsanlı savaş uçaklarında kullanılan Elektronik Harp Koruma Sistemlerinden (EW Self-Protection Suite) farklı olarak FEWS-U’da insansız platformların ağırlık, güç tüketimi ve hacim kısıtları dikkate alınarak özgün bir mimari oluşturuldu. Modüler ve platforma gömülü bir yapı halinde tasarlandı.

    FEWS-U’nun öne çıkan özellikleri

    • 360° tehdit kapsaması: Platformu çevreleyen sensör mimarisi sayesinde tüm yönlerden gelen radar tehditlerinin tespiti
    • Yüksek hassasiyetli yön tayini: Radar emisyonlarının geldiği yönün yüksek doğrulukla belirlenmesi
    • Hızlı tehdit teşhisi: Algılanan sinyallerin radar tipi ve tehdit kategorisi açısından hızlı şekilde sınıflandırılması
    • Otomatik karşı tedbir uygulaması: Tespit edilen tehdide karşı uygun elektronik karşı tedbirlerin devreye alınması
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

