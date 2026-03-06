KIZILELMA’nın füzelerden koruyacak ASELSAN FEWS-U göreve hazır

ASELSAN’dan yapılan açıklamada FEWS-U’nun göreve hazır hale geldiği duyuruldu. ABD-İsrail ve İran arasındaki füze savaşlarının etkisini artırmasıyla birlikte ASELSAN’ın sosyal medya hesaplarından FEWS-‘uyu tanıtan İngilizce paylaşım yapıldı.
FEWS-U’nun öne çıkan teknik özellikleri arasında 360 derece kapsama alanı, yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti ve hızlı tehdit tespit ile teşhis kabiliyeti bulunuyor. KIZILELMA’yı hedef alan radar sinyallerini tespit ediyor, tehdit türünü analiz ediyor ve uygun elektronik karşı tedbirleri devreye alıyor. RF karıştırma, aldatma teknikleri ve chaff/flare atımı da dahil olmak üzere optimize edilmiş karşı tedbirleri otomatik olarak devreye alıyor. Bu sistem, KIZILELMA’ya hava savunma sistemleri ve füze tehditlerine karşı gelişmiş elektronik harp koruması kazandıracak.
FEWS-U’nun öne çıkan özellikleri
- 360° tehdit kapsaması: Platformu çevreleyen sensör mimarisi sayesinde tüm yönlerden gelen radar tehditlerinin tespiti
- Yüksek hassasiyetli yön tayini: Radar emisyonlarının geldiği yönün yüksek doğrulukla belirlenmesi
- Hızlı tehdit teşhisi: Algılanan sinyallerin radar tipi ve tehdit kategorisi açısından hızlı şekilde sınıflandırılması
- Otomatik karşı tedbir uygulaması: Tespit edilen tehdide karşı uygun elektronik karşı tedbirlerin devreye alınması
