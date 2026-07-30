KIZILELMA'nın gizli gücü devrede: Dahili mühimmat yuvasından ilk atış

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma her geçen gün gelişmeye ve yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de Kızılelma’nın dahili mühimmat yuvasından ilk atış yapıldı.

Baykar tarafından paylaşılan görüntülere göre KIZILELMA, ilk kez gövde içindeki dahili mühimmat yuvasından mühimmat bırakarak atış testlerini başarıyla tamamladı. İlk atış testinde Roketsan üretimi TEBER-82, sonrasında da ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmatı bırakıldı. Her iki testte de hedefler başarıyla vuruldu.

ASELSAN ASELFLIR-500, Güney Afrikalı Mwari'ye entegre edildi 1 gün önce eklendi

Radar izi azalacak

Kızılelma, harici istasyonlara ek olarak dahili mühimmat istasyonundan atış gerçekleştirebilir hale geldi. Bu sayede Kızılelma’nın radardaki düşük görünürlük kabiliyeti epey geliştirilmiş oldu. Harici istasyonlarda taşınan mühimmatlar radar kesit alanını (RCS) artırırken, mühimmatların gövde içerisinde taşınması platformun radar görünürlüğünü önemli ölçüde azaltıyor. Böylece Bayraktar Kızılelma’nın tespit edilme riski düşerken, yüksek hız ve aerodinamik performansı da iyileşti.

Tam Boyutta Gör Bayraktar Kızılelma ile bugüne kadar GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82, KGK, LGK-82 ve JET-230 süpersonik füzesi ile gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamladı. Özellikle farklı görev profillerine yönelik mühimmatların entegre edilmesi, KIZILELMA'nın hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde çok rollü bir platform olarak geliştirilmesini sağlıyor.

Baykar'ın paylaştığı güncel bilgilere göre şirket, bugüne kadar Bayraktar TB2 için 36 ülke, AKINCI için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. Böylece toplamda 39 ülkeyle insansız hava aracı ihracat sözleşmesi bulunuyor. Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi.

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