KIZILELMA'nın M-346 ile tarihi uçuşunun tüm detayları açıklandı

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Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden Baykar ile İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo, insanlı ve insansız savaş uçaklarının birlikte görev yapmasını hedefleyen K-SWARM programında gerçekleştirilen ilk ortak uçuş testlerinin hazırlık sürecini ve teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Detaylar Farnborough Airshow'da paylaşıldı

Dünyanın en önemli havacılık ve savunma etkinliklerinden Farnborough Airshow kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında Baykar ve Leonardo mühendisleri ile test pilotları, Bayraktar KIZILELMA ve Leonardo M-346 platformları arasında gerçekleştirilen ortak uçuşların hazırlık sürecini anlattı.

Şirketlerin verdiği bilgilere göre, K-SWARM programı insanlı ve insansız hava araçlarının müşterek görev yapabilmesini sağlayacak birlikte çalışabilirlik (Crewed/Uncrewed Teaming - CUC-T) kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşımın gelecek nesil hava muharebe sistemlerinin temel yapı taşlarından biri olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Canlı testler öncesinde iki şirket aylar boyunca ortak mühendislik çalışmaları yürüttü. Bu süreçte sistem entegrasyonu tamamlandı, uçuş senaryoları oluşturuldu ve geliştirilen algoritmalar simülasyon ortamında doğrulandı. Leonardo'nun Torino'daki Aviyonik ve Uçuş Kontrol İnovasyon Laboratuvarları ile PC2LAB tesislerinde geliştirilen algoritmalar, İtalya'nın Venegono kentindeki M-346 Tam Görev Simülatörü üzerinden test edildi.

Baykar ise kendi geliştirdiği yazılım ve donanım altyapısıyla Akıllı Filo Otonomisi (Smart Fleet Autonomy) kabiliyetlerini sisteme entegre etti. Şirket, KIZILELMA'nın gelişmiş otonom uçuş yeteneklerinin entegrasyon sürecini önemli ölçüde hızlandırdığını belirtti.

KIZILELMA, M-346'nın komutlarını otonom olarak uyguladı

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Baykar Uçuş ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuş kampanyasında Bayraktar KIZILELMA, Leonardo'ya ait M-346 Fighter Attack uçağı ve İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait T-346A takip uçağı görev aldı.

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Testlerde KIZILELMA, tamamen otonom taksi ve kalkışın ardından Smart Fleet Autonomy algoritmaları sayesinde M-346'ya formasyonda katıldı. Daha sonra M-346 üzerindeki yeni geliştirilen entegre aviyonik sistem aracılığıyla pilotlar farklı uçuş formasyonlarını komuta etti. KIZILELMA ise bu komutları özel insanlı-insansız görev bilgisayarı üzerinden tamamen otonom şekilde yerine getirdi. Pozisyon değişiklikleri, ayrılma ve yeniden birleşme gibi farklı manevraların başarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ortak uçuşlar sırasında M-346 ile KIZILELMA arasında gelişmiş radyo frekansı tabanlı veri paylaşım sistemi kullanıldı. Platformlar arasındaki tüm veri trafiği Leonardo GCC Tactical Platform tarafından gerçek zamanlı olarak korunup izlendi.

Baykar ve Leonardo, ilk testlerden elde edilen verilerin K-SWARM programının sonraki aşamalarına yön vereceğini belirtti. Bir sonraki süreçte daha fazla platformun aynı görev kapsamında koordineli hareket edeceği, daha yüksek durumsal farkındalık gerektiren karmaşık operasyonların test edilmesi planlanıyor. Gelecek aylarda daha karmaşık senaryoları ve ilave fonksiyonları içeren yeni testlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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