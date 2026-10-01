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    KIZILELMA’nın yerli motoru hazır: Teslimat bu yılın sonunda

    TEI, GÖKBEY ve KIZILELMA için geliştirdiği milli motorlarda yeni aşamaya geçti. TEI-TS1400'de 8 motor test edilirken TF6000'in ilk teslimatının yıl sonunda yapılması hedefleniyor.

    KIZILELMA’nın yerli motoru hazır: Teslimat bu yılın sonunda Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), geliştirdiği milli motorları Türkiye'nin farklı hava platformlarıyla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in verdiği bilgilere göre GÖKBEY için geliştirilen TEI-TS1400 motorunda seri üretim öncesi sertifikasyon süreci devam ederken 8 farklı motor paralel olarak test ediliyor.

    TEI-TS1400 daha önce GÖKBEY helikopterinde uçuş testlerinde kullanıldı. Akşit, motorun artık uçuş olgunluğuna ulaştığını ve GÖKBEY'in milli motorla seri şekilde müşterilere ve envantere girmesinin önündeki temel aşamanın tip sertifikasının tamamlanması olduğunu belirtti.

    Sertifikasyon kapsamında denetleyici kurumun gözetiminde çeşitli testlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. TEI bu süreci hızlandırmak amacıyla 8 ayrı TEI-TS1400 motorunu eş zamanlı test programına aldı. Sertifikasyonun tamamlanmasının ardından GÖKBEY'in milli motorla seri şekilde hizmete girmesi hedefleniyor.

    TF6000 için ilk teslimat yıl sonu veya 2027 başında

    TEI'nin jet motoru tarafındaki çalışmalarında ise TEI-TF6000 öne çıkıyor. Motor daha önce çalıştırıldı ve farklı testlerden geçirildi. Şirket, mevcut test sonuçlarının ardından TF6000'in uçuş olgunluğuna ulaştığı değerlendirmesini yapıyor.

    Akşit, herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde TEI-TF6000'in ilk motorlarının yıl sonunda veya 2027'nin başında BAYKAR ekibine teslim edilmesinin planlandığını açıkladı. TF6000'in ardından daha yüksek itki sınıfındaki TEI-TF10000 geliyor. Bu motorun da 2027 yılı sona ermeden ilk kez çalıştırılması hedefleniyor.

    TEI'nin geliştirdiği TF6000 ailesi, BAYKAR'ın KIZILELMA projesi açısından da önem taşıyor. TEI'nin planlamasına göre TF6000'in uçuş olgunluğuna ulaşmasının ardından ilk motorların BAYKAR'a teslim edilmesi bekleniyor. Böylece milli jet motoru geliştirme çalışmaları ile KIZILELMA'nın platform geliştirme süreci arasında yeni bir aşamaya geçilecek.

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